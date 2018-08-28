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Bozova'da öldürülen 4 kişi Gaziantep'te toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2018 16:29 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, Ramazan Şahin tarafından arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldürülen 4 kişinin cenazesi, Gaziantep'te toprağa verildi.

Mustafa KANLI/ GAZİANTEP, (DHA) - ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, Ramazan Şahin tarafından arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldürülen 4 kişinin cenazesi, Gaziantep'te toprağa verildi. Yakalanması için jandarma tarafından 8 kişilik özel ekip kurulan Ramazan Şahin'in, amcasının evindeki 6 bin lira parayı alarak kaçtığı belirtildi. Olay, pazar akşamı Bozova ilçesinin Kızlar Mahallesi'nde meydana geldi. Gaziantep'te oturan Ramazan Şahin, telefonla aradığı amcası Şeyho Şahin'den, iddiaya göre, mahallede dedesinden kalan 2 dönümlük arazi için pay istedi. Amcasının olumsuz yanıt vermesi üzerine Bozova'ya giden Şahin, tartıştığı akrabalarına tabancayla peş peşe ateş açtı. Kurşunlara hedef olan Ramazan Şahin'in amcaları Şeyho (66) ile Şeyhmüslüm (62), halası Narin Şahin (25) ve yengesi Emine Şahin (60) yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Ramazan Şahin'in yakalanması için jandarma bünyesinde kurulan 8 kişilik özel ekip, arama çalışmalarını sürdürürken, zanlının amcasının evindeki 6 bin lirayı alıp kaçtığı belirtildi. Gaziantep'e getirilerek Adli Tıp Kurumu'nda otopsileri tamamlanan 4 kişinin cenazesi, yakınları tarafından alınarak Asri mezarlığa götürüldü. 4 kişi, burada öğle vakti kılınan cenaze namazlarının ardından defnedildi.

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