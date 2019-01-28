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Bozova’da sobadan zehirlenen koca öldü, eşi tedaviye alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.01.2019 23:46 | Son Güncelleme

BOZOVA (Şanlıurfa).

Bozova’da sobadan zehirlenen koca öldü, eşi tedaviye alındı

BOZOVA (Şanlıurfa). (DHA) - ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırılan Mustafa Vural (69) öldü, eşi Emine Vural ise yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Olay, sabah saatlerinde Bozova'nın Yaslıca Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa ve Emine Vural çifti, dün gece kömür sobasını yakıp uyudu. Sabah saatlerinde haber alamadıkları için Vural ailesinin evine giden yakınları, çifti baygın halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Mustafa Vural'ın öldüğü belirlendi. Mustafa Vural'ın cesedi otopsi için morga konulurken, hayati tehlikesi süren eşi Emine Vural ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
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