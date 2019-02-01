Bozuk para hırsızlığı güvenlik kamerasında

Adıyaman'da iş yerinden bozuk para çaldığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, kent merkezinde iş yeri bulunan H.C, kasasındaki bozuk paraların eksildiğini fark ederek güvenlik kameralarını inceledi. Kasasından paralarının çalındığını izleyen iş yeri sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerine ait güvenlik kamerasından hırsızlık yapan zanlıların kimliğini belirleyerek, A.Ö, A.D ve M.A.D isimli şüphelileri yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
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