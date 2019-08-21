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Bozuk sileceklere böyle çözüm buldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 14:48 | Son Güncelleme

İstanbul DHA -  İSTANBUL'da yağmur altında ilerleyen otomobilin bozuk sileceklerinin araç içindekiler tarafından iple kontrol edilmesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Bozuk sileceklere böyle çözüm buldular

İstanbul DHA - İSTANBUL'da yağmur altında ilerleyen otomobilin bozuk sileceklerinin araç içindekiler tarafından iple kontrol edilmesi ilginç görüntüler oluşturdu.
İstanbul Anadolu yakasında bugün çekildiği belirtilen görüntü sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Görüntülerde yağmur altında hızla ilerleyen otomobilin bozuk sileceklerinin arka koltukta oturanlar tarafından iple çekilerek kontrol edildiği görülüyor. Sürücü bu sayede önünü görebiliyor. O anlar aynı yolda ilerleyen başka bir sürücü tarafından görüntülendi.

Bozuk sileceklere böyle çözüm buldularBozuk sileceklere böyle çözüm buldularBozuk sileceklere böyle çözüm buldularBozuk sileceklere böyle çözüm buldular

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