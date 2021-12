Bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş 4 tondan fazla et ele geçirildi! Son kullanma tarihine dikkat

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kentte et ve et ürünleri işletmelerinde denetim yaptı. Denetimlerde bir işletmede bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş 4 ton 250 kilogram et ve et ürünü olduğunu tespit etti. Ekiplerce işletmeye cezai işlem uygulanırken et ve et ürünlerine el konuldu.

ELEKTRİK ENERJİSİNE DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Ele geçirilen 4 ton 250 kilogram et ve et ürünü elektrik enerjisine dönüştürülesi için biyogaz tesisine götürüldü.

Kırklareli halkı için denetimleri devam ettirdiklerini dile getiren İl Müdürü Mehmet Aksoy bir işletmede bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş 4 ton 250 kilogram et ve et ürünü ele geçirdiklerimi ifade etti.

''SON KULLANMA TARİHİNE BAKIN''

Aksoy vatandaşların aldıkları ürünlerde son kullanma tarihine etiketlerine ve nerede üretildiğine bakmaları gerektiğini vurgulayarak, “Yaptığımız denetimler sonucunda halk sağlığına uygun olmayan, vatandaşın kullanımına uygun olmayan bu materyalleri topladık. Kamulaştırdık. Kamulaştırdıktan sonra biyogaz tesisimizde bunları tekrar enerji olarak dönüşüme çeviriyoruz. Kırklareli halkının sağlığı için gece, gündüz demeden sahadayız, çalışmaya devam ediyoruz. Ancak vatandaşlarımızın burada dikkat edeceği konu şu olsun, lütfen aldıkları ürünlerin son kullanma tarihine, etiketlerine, nerde üretildiğine baksın. Amacımız tarladan sofraya gıda güvenliğini sağlamak. Kırklareli halkının güvenliği için gece gündüz denetimlere devam ediyoruz. Ele geçirdiğimiz et ürününü imha ettik. Bundan sonra da böyle illegal işlerde bulunanlara çok ağır cezalar uygulayacağız. Lütfen üreticilerimiz işlerini yasaya uygun yapsınlar. İşlerimizi doğru şekilde yaparsak ülkemizin sağlığı, insanımızın sağlığı, memleketimizin sağlığını korumuş oluruz” dedi.

(İHA)