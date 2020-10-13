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Bozulmuş et ve süt ürünlerini satacaklardı, yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 13:43 | Son Güncelleme

Bağlar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı gıda denetim ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, çok miktarda bozulmuş et ve süt ürünü ele geçirildi.

Bağlar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı gıda denetim ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, çok miktarda bozulmuş et ve süt ürünü ele geçirildi. Bozuk ürünleri satan iş yerleri hakkında yasal işlem uygulandı.
İnsanlığın yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını ile boğuştuğu kritik süreçte her zamankinden daha fazla önem kazanan gıda güvenliği konusunu ihmal eden gıda zehir tacirleri yakayı ele verdi. Bağlar ilçesinde belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde toplum sağlığını hiçe sayanlar tespit edilerek yasal işlem uygulandı. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Bağcılar bölgesinde bir iş yerinde bozulmuş çok sayıda et ve et ürünü, bir iş yerinde de son kullanma tarihi geçmiş olan süt ve süt ürünlerine rastlandı. Ekiplerin el koyduğu ürünler imha edilerek işletmeler hakkında yasal işlem başlatıldı.

"Kimsenin milletimizin sağlığı ile oynamaya hakkı yok"
Gıda sağlığının çok hassas bir konu olduğunu belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, daha önce rutin olarak gerçekleşen denetimleri pandemi sürecinde yoğunlaştırdıklarını açıkladı. Hiçbir esnafa ceza verme niyetinde olmadıklarını aktaran Başkan Beyoğlu, “Kurallara uyma konusunda eksiği olan esnaflarımızı ilk etapta uyarıyoruz, düzelme olmadığı takdirde yasal işlem uyguluyoruz. Ancak toplum sağlığının hiçe sayıldığı böyle durumlarda aziz milletimizin sağlığını hiçe sayan vicdan ve merhamet yoksunlarına en üst seviyede yasal işlem uygulayarak bu işin önüne geçmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan istirhamımız böyle durumlarda belediyemizin ilgili birimleriyle hemen irtibata geçsinler” dedi.

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