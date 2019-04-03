Bozüyük Belediye Meclis üyeleri belli oldu

31 Mart 2019 Pazar günü yapılan yerel seçimlerin ardından Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Belediye Meclisi’ne giren isimler belli olurken CHP Belediye Meclis üyeleri mazbatalarını alarak görevlerine başladı.

Bozüyük Belediyesi CHP’li Belediye Meclis üyeleri mazbatalarını Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile birlikte İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Erol Ormantepe’den aldı. Mazbatalarını Bilecik CHP Milletvekili Yaşar Tüzün, CHP ve İYİ Parti il ve ilçe başkanlarının katılımları ile alan Bozüyük Belediyesi CHP Meclis üyeleri; Hıdır Akyürek, Ömer Çoban, Ali Şahinoğlu (Kontejan), Mahmut Fındık, Salih Gazozcu, Yavuz Bektaş, İsmail Özcan, Tuncay Sapan, Ayhan Uçan, Sezai İnci, İsmail Yemen, İlter Kalkan, Fatma Ersöz, Seçil Manav, Osman Kırtaş ve Dilek Karakoç oldu. 25 üyeden oluşan Belediye Meclisine AK Parti’den 8, MHP’den ise 1 meclis üyesi girerken AK Parti’den; Ali Avcıoğlu, Mehmet Doğan Tunç, Merve Ünsal, Harun Orhan Top, Abdurrahman Kırgız, Adnan Özel, Kamil Poyraz ve Gül Kurt, MHP’den ise Nurettin Oydu Bozüyük Belediye Meclisi’ne girmeye hak kazandı. Bozüyük İl Genel Meclisi’ne ise AK Parti ve CHP 2’şer meclis üyesi gönderdi. Buna göre CHP’den Hüseyin Elmas ve Osman Çetin, AK Parti’den ise Mesut Çetin ve Erdinç Gesge İl Genel Meclis Üyesi oldular.



