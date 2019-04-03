HABER

Bozüyük Belediye Meclis üyeleri belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 17:39 | Son Güncelleme

31 Mart 2019 Pazar günü yapılan yerel seçimlerin ardından Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Belediye Meclisi’ne giren isimler belli olurken CHP Belediye Meclis üyeleri mazbatalarını alarak görevlerine başladı.Bozüyük Belediyesi CHP’li Belediye Meclis üyeleri mazbatalarını Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile birlikte İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Erol Ormantepe’den aldı.

Bozüyük Belediye Meclis üyeleri belli oldu

31 Mart 2019 Pazar günü yapılan yerel seçimlerin ardından Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Belediye Meclisi’ne giren isimler belli olurken CHP Belediye Meclis üyeleri mazbatalarını alarak görevlerine başladı.
Bozüyük Belediyesi CHP’li Belediye Meclis üyeleri mazbatalarını Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile birlikte İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Erol Ormantepe’den aldı. Mazbatalarını Bilecik CHP Milletvekili Yaşar Tüzün, CHP ve İYİ Parti il ve ilçe başkanlarının katılımları ile alan Bozüyük Belediyesi CHP Meclis üyeleri; Hıdır Akyürek, Ömer Çoban, Ali Şahinoğlu (Kontejan), Mahmut Fındık, Salih Gazozcu, Yavuz Bektaş, İsmail Özcan, Tuncay Sapan, Ayhan Uçan, Sezai İnci, İsmail Yemen, İlter Kalkan, Fatma Ersöz, Seçil Manav, Osman Kırtaş ve Dilek Karakoç oldu. 25 üyeden oluşan Belediye Meclisine AK Parti’den 8, MHP’den ise 1 meclis üyesi girerken AK Parti’den; Ali Avcıoğlu, Mehmet Doğan Tunç, Merve Ünsal, Harun Orhan Top, Abdurrahman Kırgız, Adnan Özel, Kamil Poyraz ve Gül Kurt, MHP’den ise Nurettin Oydu Bozüyük Belediye Meclisi’ne girmeye hak kazandı. Bozüyük İl Genel Meclisi’ne ise AK Parti ve CHP 2’şer meclis üyesi gönderdi. Buna göre CHP’den Hüseyin Elmas ve Osman Çetin, AK Parti’den ise Mesut Çetin ve Erdinç Gesge İl Genel Meclis Üyesi oldular.

Bozüyük Belediye Meclis üyeleri belli oldu

Bozüyük Belediye Meclis üyeleri belli oldu

Ağlayıp küfürler yağdırdı... Kolera: Sagopa Kajmer kemiklerimi kırdı!Ağlayıp küfürler yağdırdı... Kolera: Sagopa Kajmer kemiklerimi kırdı!
GÜNCELLEME - Samsun'da firari FETÖ/PDY şüphelisi yakalandıGÜNCELLEME - Samsun'da firari FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı
Sekreter olarak girdiği belediyeye başkan olduSekreter olarak girdiği belediyeye başkan oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Anlık YSK bilgisi' deyip İstanbul'daki oy sayılarını paylaştı

'Anlık YSK bilgisi' deyip İstanbul'daki oy sayılarını paylaştı

Yetkin: Erdoğan bu kadarını beklemiyordu

Yetkin: Erdoğan bu kadarını beklemiyordu

Ayda 1500 lira taksitle...

Ayda 1500 lira taksitle...

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı: Mazbatamızı talep ediyoruz

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı: Mazbatamızı talep ediyoruz

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de bir kişi ayrı yaşadığı eşinin boğazını kesti

Dehşet veren olay! Eşi boğazını kesti, kendini dışarı attı

Sınıra komando takviyesi!

Sınıra komando takviyesi!

İlkbaharda kışı yaşıyorlar

İlkbaharda kışı yaşıyorlar

Otel odasında dehşet! Ayrılmayı kabul etmeyince...

Otel odasında dehşet! Ayrılmayı kabul etmeyince...

MEB LGS 2019 Başvuru Kılavuzunu yayımladı! İşte LGS son başvuru tarihi

Sınava girecek milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Günlerdir aranan 3 yaşındaki Fatih'ten acı haber!

Günlerdir aranan 3 yaşındaki Fatih'ten acı haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.