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Bozüyük bembeyaz bir sabaha uyandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 13:07 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde sabahın ilk ışıklarından itibaren etkisini gösteren yoğun kar yağışı zor anlar yaşattı.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde sabahın ilk ışıklarından itibaren etkisini gösteren yoğun kar yağışı zor anlar yaşattı. Sabah işine ve okula gitmek için uyanan binlerce Bozüyüklü bembeyaz bir sabaha uyandı.
İlçede sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, kısa sürede kenti beyaza bürüdü. İlçe merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı. Vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemeleri için belediye ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışmaları başlattı. Eskişehir-Bozüyük karayolunda yaşanan kazalar nedeniyle yol zaman zaman kısa süreli olarak trafiğe kapandı. Trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken trafik ekipleri ve kara yolları ekiplerinin etkili çalışması ile yol araç geçişine açıldı. Kar yağışının ilçe genelinde gün boyu devam edeceği belirtildi.

Bozüyük bembeyaz bir sabaha uyandı

Bozüyük bembeyaz bir sabaha uyandı

Bozüyük bembeyaz bir sabaha uyandı

Bozüyük bembeyaz bir sabaha uyandı

Bozüyük bembeyaz bir sabaha uyandı

Bozüyük bembeyaz bir sabaha uyandı

Bozüyük bembeyaz bir sabaha uyandı

Bozüyük bembeyaz bir sabaha uyandı

Bozüyük bembeyaz bir sabaha uyandı

Bozüyük bembeyaz bir sabaha uyandı

Bozüyük bembeyaz bir sabaha uyandı

Bozüyük bembeyaz bir sabaha uyandı

Bozüyük bembeyaz bir sabaha uyandı

Bozüyük bembeyaz bir sabaha uyandı

Bozüyük bembeyaz bir sabaha uyandı
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