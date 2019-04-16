Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Çelik “Duygu sömürüsü yapanlara itibar etmeyiniz”

Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Çelik, son günlerde yine vatandaşların engelliler üzerinden duygu sömürüsü yapılarak kandırılmaya çalışıldığını belirterek özellikle şehir dışından gelinerek uygulamaya konulan bu tarz yaklaşımlara itibar edilmemesini istedi.

Dernek Başkanı İsmail Çelik, “Değerli Bozüyük halkımız, son zamanlarda ilçemizdeki fabrikaları, esnafları ve kapı kapı evleri dolaşıp engelliler yararına diyerek gazete, dergi, boyama kitabı gibi materyaller satmak isteyenlere itibar etmeyiniz. Bunlar iktisadi belge alan yani ticaret yapmak için kapıda satış yöntemi ile engelliler yararına diyerek duygu sömürüsü yapan kişilerdir. Bu yolla gelir elde eden kişilerin kestikleri makbuz bağış makbuzu değil parekende satış fişidir. Duyarlı halkımızın bu gibi satış elemanlarına itibar etmemesini diler selamlar ve saygılar sunarız” dedi.

