Bozüyük Fen Lisesi 5. dönem mezunlarını uğurladı

Bozüyük Fen Lisesi’nde 5. dönemde mezun olan 12. sınıf öğrencileri için okul bahçesinde mezuniyet töreni düzenlendi.

Tören, mezun öğrencilerin ikişerli gruplar halinde alana davet edilmesi ile başladı. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Okul Müdürü Evren Canyılmaz tarafından bir konuşma yapıldı. Canyılmaz, konuşmasında, Fen Lisesi’nin 5. dönem mezunlarını vermiş olmasının mutluluğunu yaşadığını belirterek, hem akademik hem de sosyal yönden çok güçlü gençler olarak Fen Lisesi’nden mezun olan öğrencilere üniversite yolunda başarılar diledi.

Ardından okulu dereceyle bitiren öğrencilerin plaket ve ödülleri verildi. Devamında okul flamasının 11.’inci sınıf öğrencilerine devir teslimi gerçekleşti. Sırasıyla bütün öğrencilere başarı belgeleri verildi. Öğrencilerin toplu olarak kep atmaları ve havai fişek gösterileriyle mezuniyet programı sona erdi.

