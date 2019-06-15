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Bozüyük HEM kursiyerleri yıl sonu konseri verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 12:48 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından yıl sonu konseri verildi.Halk Eğitim Merkezi’nde yıl boyunca açılan ve devam eden gitar, keman, ritm ve piyano kursunda eğitim gören öğrenciler hazırladıkları müzik dinletisini Metristepe Kültür Merkezinde izleyicilere sundular.

Bozüyük HEM kursiyerleri yıl sonu konseri verdi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından yıl sonu konseri verildi.
Halk Eğitim Merkezi’nde yıl boyunca açılan ve devam eden gitar, keman, ritm ve piyano kursunda eğitim gören öğrenciler hazırladıkları müzik dinletisini Metristepe Kültür Merkezinde izleyicilere sundular. Gitar kursu öğretmeni Fatih Emircan, piyano kursu öğretmeni Sezai Burak Aydın, ritm kursu öğretmeni Salih Göçerler, keman kursu öğretmeni Zafer Kına ve kursiyerleri gösterdikleri performanslarla büyük beğeni aldılar. Müzik dinletisinin sonunda öğretmen ve kursiyerlere Bozüyük Halk Eğitim Merkezi Müdürü Levent Susam ve Müdür yardımcısı Aysel Oğul tarafından başarı belgesi verildi.

Bozüyük HEM kursiyerleri yıl sonu konseri verdi

Bozüyük HEM kursiyerleri yıl sonu konseri verdi

Bozüyük HEM kursiyerleri yıl sonu konseri verdi

Bozüyük HEM kursiyerleri yıl sonu konseri verdi

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