HABER

Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi projesinin açılış ve lansman toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 13:50 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin hazırladığı “İmalat Sanayii Sektörünün Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Yolu İle Desteklenmesi" başlıklı projenin açılış ve lansman toplantısı, okulun konferans salonunda gerçekleştirildi.Oldukça geniş bir katılımla gerçekleştirilen toplantıda, projenin tanıtımı yapıldı.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin hazırladığı “İmalat Sanayii Sektörünün Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Yolu İle Desteklenmesi" başlıklı projenin açılış ve lansman toplantısı, okulun konferans salonunda gerçekleştirildi.
Oldukça geniş bir katılımla gerçekleştirilen toplantıda, projenin tanıtımı yapıldı. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İşkur İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Koordinatörlüğü, Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası, Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, Bozüyük Milli Eğitim Müdürlüğü ile diğer daire amirleri ile fabrika/işletme temsilcileri ve okul müdürlerinin katıldığı toplantıda, okulun genel tanıtımı yapıldı. Başarıları, uyguladığı ve uygulayacağı projeler hakkında ayrıntılı bilgi verildi.
Programda Okul Müdürü Yusuf Özcan, Bozüyük Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Buğra Levent, Koordinatör Banu Çiçek Güngördü birer konuşma yaptılar.
Konuşmalarda, il ve ilçelerdeki imalat sanayi sektörünün içinde bulunduğu durum, insan kaynakları gerekliliği, yetişmiş nitelikli teknik eleman ihtiyacı, mesleki eğitimin sorunları, mesleki eğitim ve istihdam ilişkisi üzerinde duruldu. Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin uygulayacağı bu projenin, sorunların giderilmesi üzerindeki katkısı tartışıldı.
Proje Koordinatörü Tuncay Çetin tarafından da proje uygulama sürecine ait bilgilendirme sunumu yapıldı. Proje ayrıntıları ile ilgili sorular cevaplandırıldı. Proje ile Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne yaklaşık 800 bin TL hibe edileceği belirtildi. Bu hibe ile okula "Teknoloji Odaklı Sürekli Eğitim Merkezi" kurulacağı yeni makineler, cihazlar, ekipman, araç ve gereçler ile teknolojik simülasyon yazılımları satın alınarak yetişkin, öğretmen ve öğrenci eğitimleri verileceği ve yurtiçi teknik gezi ve gözlem faaliyetleri gerçekleştirileceği kaydedildi.

PARTNER'Kaç sene olduğunu bilmiyorum...' O ünlüyü tanıdınız mı?'Kaç sene olduğunu bilmiyorum...' O ünlüyü tanıdınız mı?
Kırşehir'de otobüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı (2) YenidenKırşehir'de otobüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı (2) Yeniden
'Yakmam' dediği sobadan zehirlenip, öldü'Yakmam' dediği sobadan zehirlenip, öldü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Feci kaza! 3 ölü 1 yaralı

Feci kaza! 3 ölü 1 yaralı

Güleda’nın katili için istenen ceza belli oldu!

Güleda’nın katili için istenen ceza belli oldu!

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisinin detayları belli oldu!

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisinin detayları belli oldu!

İYİ Parti, asgari ücretin 2 bin 650 lira olmasını önerdi

İYİ Parti, asgari ücretin 2 bin 650 lira olmasını önerdi

İmamoğlu: O devir bitti, oturup işine bakanlar gitti

İmamoğlu: O devir bitti, oturup işine bakanlar gitti

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Okulda kahreden olay! 6 yaşındaki Mert kurtarılamadı

Okulda kahreden olay! 6 yaşındaki Mert kurtarılamadı

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tekirdağ’da zincirleme trafik kazası: 16 yaralı

TIR, servis ve ticari araç birbirine girdi! Yaralılar var

Antalya’da acı olay... Okulun penceresinden düşen genç kız hayatını kaybetti

Acı olay... 13 yaşındaki kız okul penceresinden düştü

İstanbul'da metro seferlerinde aksama

İstanbul'da metro seferlerinde aksama

Dev gemiler peş peşe Boğaz'dan geçti

Boğaz'dan peş peşe geçtiler

Zonguldak’ta ele geçirildi! Piyasa değeri 500 bin TL

Zonguldak’ta ele geçirildi! Piyasa değeri 500 bin TL

Kırşehir’de feci kaza: 3 ölü 1 yaralı

Feci kaza! 3 ölü 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.