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Bozüyük OSB’de bir araçta patlama meydana geldi; 1 yaralı

30.12.2020 17:48 | Son Güncelleme:
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Bozüyük OSB’de bir araçta patlama meydana geldi; 1 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren bir fabrikaya bakım için gelen araçta patlama meydana geldi.

Bilecik’in Bozüyük ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren bir fabrikaya bakım için gelen araçta patlama meydana geldi. Fabrika arazisi içerisinde meydana gelen olayda şans eseri can kaybı yaşanmazken bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi içerisinde faaliyet gösteren bir fabrikaya Eskişehir’den soğutma kuleleri bakımı için gelen 26 DG 609 plakalı araçta henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama yaşanarak yangın çıktı. Meydana gelen olayda yaralanan Ömer Faruk Ş. isimli vatandaş, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yangına ilk müdahaleyi fabrika çalışanları yaparken Bozüyük Belediyesi itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Tamamen yanan araç kullanılmaz hale geldi.
Diğer taraftan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bozüyük OSB’de bir araçta patlama meydana geldi; 1 yaralı

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