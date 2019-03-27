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Bozüyük polisi suçlulara göz açtırmıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 17:46 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde polis ekiplerinin dikkati üzerinde durdurulan araçta bulunan bir kadının üstünde uyuşturucu madde ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, S.Ü.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde polis ekiplerinin dikkati üzerinde durdurulan araçta bulunan bir kadının üstünde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, S.Ü. (55) idaresindeki 26 SY 589 plakalı otomobilden şüphelenen narkotik polisleri, İsmet İnönü Caddesi eski sanayi kavşağında aracı durdurdu. Yapılan aramada araçta yolcu olarak bulunan S.K. (39) isimli kadının üzerinden 3,64 gram ‘skunk’ cinsinden uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla alakalı soruşturma sürüyor.

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