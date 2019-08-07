Bozüyük Şehir Hastanesi inşaatı tam gaz devam ediyor

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde geçtiğimiz Mart ayında temeli atılan Şehir Hastanesi inşaat çalışmaları hızla devam ediyor.

Hastanenin inşaat çalışmaları kapsamında hafriyat ve çevre iksa duvarı imalatları tamamlandığı betonarme imalat çalışmalarının son hızla devam ettiği belirtildi. 55 bin metrekarelik alana kurulu toplam 46 bin metrekarelik inşaat alanına sahip 200 yataklı, 27 branşta 71 poliklinik, 34 yoğun bakım ünitesi ve 10 ameliyathanesi bulunacak şehir hastanesinin 2020 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Hastane binası tamamlandığında 15’i engelli otoparkı olmak üzere 279 araçlık açık ve kapalı otopark alanına sahip olacağı ayrıca deprem izolatörü kullanılan özel yapı tasarımlı bir bina olacağı kaydedildi. Yeni hastanede ayrıca Palyatif Bakım Merkezi, Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi ile Diş Protez Merkezi de yer alacak. Tüm bölümlerin tek bir binada toplanacağı yeni hastanenin tamamlanması ile birlikte vatandaşlar her türlü sağlık hizmetini tek bir çatı altında alabilecek. Böylece Bozüyüklülerin 3 ayrı hastane çilesi sona ermiş olacak.



