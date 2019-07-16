Bozüyük’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ dolayısıyla gün boyu çeşitli etkinlikler düzenlendi.

İlk olarak Akpınar Mahallesi’ndeki İnönü Şehitliği’nde bir anma programı yapıldı. Öğlen namazı öncesinde Merkez Kasımpaşa Camii’nde şehitlerimiz için mevlidi şerif okutuldu. Devamında 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Parkı’nda, Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan fotoğraf sergisi açıldı. Son olarak akşam saatlerinde ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ dolayısıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüş sonrasında Cumhuriyet Meydanı’ndaki program başladı. Mehteran gösterileri ile başlayan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Sonrasında protokol konuşmaları yapıldı.

İlk olarak Bozüyük Belediye Başkanı M. Talat Bakkalcıoğlu bir konuşma yaptı. Devamında Kaymakam Hasan Yaman konuşmasında, “Bundan 3 yıl önce 15 Temmuz 2016 tarihinde aziz milletimiz tarihinin en karanlık olaylarından birini yaşamıştır. Silahlı Kuvvetler içinde yuvalanmış FETÖ terör örgütü üyeleri aziz milletimizin iradesini çiğnemeye teşebbüs ederek demokratik hayatımızı kesintiye uğratmaya çalışmışlardır. Devletimizin silahını, uçağını kullanan bu gözü dönmüş hain teşebbüs yüce milletimizin iman dolu göğsüne çarparak akamete uğramıştır. Darbe girişiminin akabinde Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrılarıyla sevdikleri ile helalleşerek meydanlara inmişler devletine bağlı vatanperver asker ve polisimizle birlikte bu ihaneti bastırarak devletine ve milletine sahip çıkmışlardır. Dünyada az sayıda milletin başarabileceği bir destan yazmışlardır. Bu şanlı vatan mücadelesi sırasında 251 vatandaşımız şehit olurken binlercesi de yaralanmışlardır. Bu teşebbüsün failleri yüce Türk adaletine hesap vermiş ve vermeye devam etmektedir.

Bugün dünyada çok önemli gelişmeler olup özellikle Ortadoğu’da sınırlar tekrar çizilmeye çalışılmaktadır. Bugün de milletimizi Kürt Türk şucu bucu diye bölmeye çalışan şer odakları mevcuttur. Büyük Türk milleti tüm bu çabalara birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla hareket ederek en güzel cevabı verecektir” dedi.