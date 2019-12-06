HABER

Bozüyük’te 2 mahallede elektrik kesintisi yaşanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 12:02 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.

Bozüyük’te 2 mahallede elektrik kesintisi yaşanacak

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Yeşilkent ve 4 Eylül mahallelerine bir süre elektrik verilemeyecek.
7 Aralık Cumartesi günü 08.00 ile 14.00 saatleri arasında uygulanacak elektrik kesintisi soğuk kış günlerinin yaşandığı bu günlerde vatandaşların tepkisine neden oldu. Kesintilerle alakalı bir açıklamada bulunan MHP İlçe Başkanı Serdar Pehlivan, soğuk kış günlerinde yapılması planlanan bu kesintinin havaların daha sıcak olduğu ileri bir tarihe alınması gerektiğini söyledi. Başkan Pehlivan, “Soğuk kış günlerinde hava sıcaklığının eksi 5 ile eksi 9 arasında yaşandığı gecenin sabahından itibaren 6 saatlik bir elektrik kesintisinin akıl ve mantıkla izah edilecek bir durum olduğuna inanmıyorum. Şehrin tamamına yakını doğalgaz ve kombi ile ısınırken, şehrin büyük bir kısmında elektrikler kesildiğinde hastalar, yaşlılar, bebek ve çocukların olumsuz bir şekilde etkilenme ihtimali göz ardı edilmemelidir. Şehrimizde yaşayan tek bir vatandaşımızın dahi bu durumdan dolayı mağdur edilmesi vicdana aykırıdır. Temennimiz gereğinin yapılması ve mevcutta yapılan yatırımın bir gereği olan bu kesintinin daha sıcak olan bir güne ve ileri bir tarihe ertelenmesinden yanadır” dedi.

Watch GT 2 ile sağlıklı bir yaşama 'adım atın' Watch GT 2 ile sağlıklı bir yaşama 'adım atın'
Semt pazarında hazır mezarı görenler araca akın ettiSemt pazarında hazır mezarı görenler araca akın etti
Öğrencilerden örnek davranışÖğrencilerden örnek davranış
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

3 belediye başkanı gözaltına alındı!

3 belediye başkanı gözaltına alındı!

Tarlasında buldu! Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor

Tarlasında buldu! Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor

Beşiktaş'ta korkunç olay! Cansız bedeni bulundu

Beşiktaş'ta korkunç olay! Cansız bedeni bulundu

MasterChef'te para ödülü için yarıştılar

MasterChef'te para ödülü için yarıştılar

Güngören Belediyesi'nde skandal ceza! 'İstifası alındı'

Güngören Belediyesi'nde skandal ceza! 'İstifası alındı'

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dikkat! Kuvvetli ve yoğun kar yağışı geliyor

Dikkat! Kuvvetli ve yoğun kar yağışı geliyor

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
‘Laf atma’ cinayetinde milli kick boksçuya istenen ceza belli oldu

Milli kick boksçuya istenen ceza belli oldu

İBB Gençlik Meclisi'nin faaliyetleri resmen durduruldu

İBB'den flaş karar! Faaliyetleri resmen durduruldu

Ahmet Hakan'a saldırı davasında karar

Ahmet Hakan'a saldırı davasında karar

Aydın'dan korkunç olay! Evinin bodrumunda kendini astı

Aydın'dan korkunç olay! Evinin bodrumunda kendini astı

Doğa Koleji'ndeki maaş krizinde son durum! Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Ceren’in annesi Güfer Özdemir’in yürekleri dağlayan feryadı!

Feryadı yürekleri dağladı: Benim yavrumu nasıl aldılar?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.