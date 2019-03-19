Bozüyük’te 250 yataklı Devlet Hastanesinin temeli atıldı

BİLECİK (İHA) Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yapılması planlanan 250 yataklı Bozüyük Devlet Hastanesinin temeli, coşkulu kalabalığın katılımıyla düzenlenen törenle atıldı. Yeşilkent ile Yediler Mahallesi arasındaki alanda yapımına başlanılan hastanenin temel atma törenine, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, eski devlet bakanlarından Bahattin Şeker ile çok sayıda ilgili ve vatandaş katıldı. Törende ilk olarak konuşan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, göreve geldikleri günden itibaren kendilerine güvenen Bozüyüklülere layık olabilmek için hız kesmeden çalıştıklarını söyledi. Bozüyük’te yıllarca eksikliği yaşanmış hizmetleri bir bir tamamladıklarını kaydeden Bakıcı, “Çünkü bizler, seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışmayı ilke edilmiş bir belediyecilik anlayışına sahibiz. Mevlana şöyle diyor ki; ‘Kamil odur ki koya dünyada eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser.’ Biz de eserlerimizle konuşuyoruz. Boş laf değil iş üretiyoruz. İlçemizin ihtiyaçlarını gözeterek hizmetlerimize devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın dertleri ile dertlenen, sorunları ile ilgilenen duyarlı bir yönetim olarak ilçemizin en önemli sorunu olan 3 ayrı hastane arasında sağlık hizmeti almak için mekik dokuyan, vakit kaybeden halkımız içi, yeni hastane yeri ile ilgili olarak taşın altına elimizi değil gövdemizi koyduk. 2013 yılında planına başlayıp, 2014 yılında 18 uygulaması yapıp, 2017 yılında kamulaştırma işlemlerini bitirip yeni hastane alanımız için belediye olarak 34 bin metrekare alanı 2 milyon TL bedelle kamulaştırdık. Ardından alanın Sağlık Bakanlığımıza tahsisini gerçekleştirdik. Halkımıza böylesine güzel bir hizmeti kazandırabilmek için canla başla çalışan başta Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca’ya, önceki dönem Sağlık Bakanımız Dr. Ahmet Demircan’a, Bakan Yardımcımız Halil Eldemir’e, milletvekilimiz Selim Yağcı’ya sizlerin huzurunda teşekkürlerimi iletiyorum. Biz Bozüyük’te yerel yönetim ve hükumet işbirliğinin en güzel örneklerini sergiliyoruz.” dedi.

Başkan Bakıcı, ‘5 yılda 160 proje olmaz’ diyerek kendisini eleştirenlere hayata geçirdikleri projelerle cevap verdiklerini aktararak, “5 yıla sığdırdığımız 160 proje ile Bozüyük’ün gelişimine hep birlikte şahitlik ettik. Birileri bizim gerçekleştirmiş olduğumuz 160 projemize öyle şey olmaz, mümkün değil diyor. Zaten görev süresi boyunca 2 tane proje gerçekleştirmiş biriyle bizim hizmet anlayışımızın aynı olması beklenemez. Hizmetin altında imzamız, kalbimizde Türkiye sevdamız, kalbimizde Bilecik sevdamız, kalbimizde Bozüyük sevdamız var. Tarihini anlayan ve anlatan kimlikli, kişilikli bir şehir olma yolunda emin adımlarla ilerledik. Bugün tesis zengini yaptığımız ilçemizde, sporun lüks sayıldığı yılları unutturduk. Çocuklarımızı, ailelerimizi, kazandırdığımız parklarımız sayesinde doğayla buluşturduk. İnsan ölçekli ve insan dostu şehir anlayışını ihya etmek için var gücümüzle hep birlikte çalıştık. Biliyorsunuz geçtiğimiz Cuma günü 7. mahalle konağımız olan Akpınar Mahalle Konağımızın açılışını yaptık, hizmete sunduk. Yalnız bir belediye başkan adayı yaptığı bir konuşmasında ’O konağın parasını ödememiş bir Belediye Başkanının, parasını ödemediği bir konağı da açmaya hakkı yoktur’ ifadelerini kullanmış. Bakın ben sizi bilgilendireyim. O konağın maliyeti 1.973.000 TL ödenmeyen tutar ise 89 bin TL. Zaten ödemenin yüzde 95’i yapılmış. Yaptığımız böylesine değerli hizmete karşılık, ödenmeyen küçük bir meblağ için bu tarz söylemlerin yapılması akla izana sığmamakla birlikte, böyle bir konuşmayı yapması acizlikten başka bir şey değildir. Cumhuriyet Meydanı kamulaştırma 7 parsel-30 kişi şükürler olsun ki; 5 yıl önce verdiğimiz sözler konusunda sizlere hiç mahcup olmadık. Bugün büyük bir mutlulukla, vaatlerimizden daha fazlasını şehrimize kazandırmış olmanın gururu içinde, başımız dik, anlımız ak. Yeniden çalışmaya aday olduğumuz Bozüyük için, yerel-genel kalkınmanın nasıl olduğunu gösteren ilçemiz için, geleceğimiz için, gelecek 5 yıl için, yeniden desteğinizi istiyoruz. Yatırımlarla güçlendirdiğimiz ilçemizi hız kesmeden aynı inançla, aynı tutkuyla büyütmeye devam etmeliyiz. Siz değerli halkımızın vereceği 5 yıllık yetki ile tüm bunlar ve daha fazlası gerçek olacak. Çocuklarımız için gerçek olacak. Geleceğimiz için gerçek olacak.” diye konuştu.

“17 yılda biz Bilecik ilimize toplamda 330 milyon liralık sağlık yatırımı yaptık”

Törende son olarak söz alan Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir ise, AK Parti’nin göreve geldiği günden bugüne kadar Türkiye’nin sağlık alanında çağ atladığını hatırlatarak, Türkiye’nin sağlık alanında nereden nereye geldiğini anlattı. Eldemir, “Önceki dönemlerde Bozüyük’ten bir tarafta Bursa’ya bir tarafta Eskişehir’e sabah hastane kuyruklarına giden hemşehrilerimin çokça olduğunu çok iyi hatırlıyorum. Şükürler olsun bunların hepsi geride kaldı. O günlerde Bozüyük’ümüz için planlanan hastanelerin bir tanesi SSK Hastanesi bir tanesi de Devlet Hastanesi için yapılıyor idi. Biz onları 2002 yılından sonra Bakanlık olarak bir an önce hizmete açtık. Ama geldiğimiz noktada hastaneleri birleştirdiğimiz zamanda şunları gördük. 4 Eylül’de bir hastane blokumuz, Yeşilkent’te bir hastane blokumuz, diğer tarafta da bizim toplum sağlığı merkezimiz. Bunların bir araya toplanması gerekiyordu. Sağlık hizmetinin niteliğinin artmasıyla beraber fiziki şartlarının da iyileştirilmesi gerekiyordu. Son 17 yılda biz Bilecik ilimize toplamda 330 milyon liralık sağlık yatırımı yaptık. Bunlardan 12 tanesi birinci basamak sağlık hizmeti dediğimiz aile sağlık merkezlerimiz, 6 tanesi de hastanelerimizdir.” şeklinde konuştu.