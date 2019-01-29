Bozüyük’te Akademik Araştırmalar Çalıştayı düzenlendi

Bozüyük ilçesinde Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tarafından "Muhasebede Akademik Araştırma Nasıl Yapılır?" adlı çalıştay düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından başlayan çalıştayın açılış konuşmasını yapan Muhasebe ve Denetim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ümmühan Aslan, yapılacak katkı sağlayacak olan herkese teşekkür etti. Aslan’ın ardından konuşan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Aykut Ekinci, gerçekleştirilecek olan çalıştaya destek veren herkese teşekkür ederek, çalıştayın programı, amacı ve hedeflerinde hakkında bilgi verdi. Yüksekokul Müdürü Ekinci’nin ardından Bilecik SMMMO Başkanı Süleyman Kral, yapılacak olan çalıştayın akademik anlamdaki önemine değinerek, muhasebecilik mesleği ve gereklilikleri üzerine salonda bulunanları bilgilendirdi. Bozüyük TSO Başkanı Veli Çelik de yaptığı konuşmada; "Türkiye’nin aydınlık ve çağdaş geleceği için en doğru yatırımın eğitime yapılan yatırım olduğunu çok iyi biliyoruz, bu doğrultuda Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası olarak üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum" dedi.

Veli Çelik’in ardından Belediye Başkanı Fatih Bakıcı adına programa katılan Başkan Yardımcısı Rasim Keskin; "Yapılan bu çalıştay hayırlı işlere imza atacağını biliyoruz, Bozüyük Belediyesi olarak göreve geldiğimizden günden bu yana sanayi şehri olarak bilinen Bozüyük’ümüzün yetişmiş iş gücü ihtiyacını karşılayan üniversitemizi güçlendirilmesi için elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz Bu noktada öğrencilerimizin burada daha iyi eğitim almaları için pek çok adım ve proje gerçekleştiriyoruz. Bizler Bozüyük Belediyesi olarak bu tarz çalıştayları son derece önemsiyor ve gelecekte atılacak olan tüm iş birliklerine hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. İlçemize gelen tüm akademisyen ve öğretim görevlilerine hoş geldiniz diyorum" dedi.

Programda daha sonra kendisi de bir muhasebeci olan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin konuşurken, "Bu çalıştayın bir benzerinin Osmaneli’nde de gerçekleştirilmesinin son derece önemli olacağını belirtmek istiyorum. Yapılan bu çalıştayın hayırlara vesile olmasını diliyor ve bize ev sahipliği yapan ve bizleri ağırlayan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Çalıştayın açılışında gerçekleştirilen konuşmalarda son olarak Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş; söz aldı. Rektör Taş, konuşmasında, "Hepinizin bildiği üzere, ülkemiz son yıllarda değişim ve gelişim içerisine girmiş, denetim doğruluk ve uygunluk sorgulamasındadır. Bu bağlamda bu standartların düzenlenmesi ve geliştirilmesi devletin görevidir. Meslek içinde yer alan herkesin kamu yararına birlikte hareket etmeleri çok önemlidir. Ortaya çıkan bu mesleğe ihtiyacın artması bu çalıştayları zorunlu hale getirmiştir. Akademik anlamda bu alana gerekli destek ve gelişimine uyum sağlanması çok önemlidir. Burada değerli Akademisyenler ve meslek içinde yer alan herkese ve desteklerini bizlerden esirgemeyen belediye başkanlığımıza ve ticaret odamıza teşekkür ediyorum" dedi.

Programın açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen katılımcılara plaket takdim edilirken, çalıştayda sorunların değerlendirilmesi, çözümler ve mesleki yeterlilik anlamında pek çok konu ele alındı.

Gerçekleştirilen çalıştaya, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş; Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bilecik SMMMO Başkanı Süleyman Kral, Bozüyük TSO Başkanı Veli Çelik, Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Keskin, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Aykut Ekinci ve çeşitli üniversitelerden çok sayıda akademisyen ve öğretim görevlisi katıldı.

