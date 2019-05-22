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Bozüyük’te araç yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 17:46 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen olayda, boş arsadaki garajında park halinde bulunan araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.Edinilen bilgiye göre, Yediler Mahallesi Kanarya Caddesi üzerinde bulunan boş arsadaki otomobil garajında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Bozüyük’te araç yangını

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen olayda, boş arsadaki garajında park halinde bulunan araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Yediler Mahallesi Kanarya Caddesi üzerinde bulunan boş arsadaki otomobil garajında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdehale ederek söndürdü. Yangın sonrasında N.K.’ye ait 26 BB 619 otomobil ve garajının tamamen yandığı ortaya çıktı. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay mahalinde gerekli incelemelerini yaparken yangının çıkış sebebiyle alakalı soruşturma başlatıldı.

Bozüyük’te araç yangını

Bozüyük’te araç yangını

Bozüyük’te araç yangını

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