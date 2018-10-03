Bozüyük'te Beşiktaş taraftarlarına saldırıda 5 gözaltı

Cafer ELMAS/BOZÜYÜK (Bilecik), (DHA)- BİLECİK'in Bozüyük ilçesindeki bir dinlenme tesisinde, üzerlerinde Beşiktaş forması bulunan 2 kişiye saldırdığı iddia edilen Bursaspor taraftarları, güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.
Olay, 30 Eylül Pazar gecesi saat 02.30 sıralarında Bozüyük ilçesinde meydana geldi. Beşiktaş-Kayserispor maçını izledikten sonra minibüsle Kütahya'nın Gediz ilçesine giden Gediz Beşiktaşlılar Derneği üyelerinden İbrahim I. ile Şerafettin B., Bursa'dan Sivasspor deplasmanına otobüslerle giden taraftarlar grubuyla Bozüyük ilçesindeki bir dinlenme tesisinde karşılaştı. İddiaya göre, iki takım taraftarları arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Bursasporlu taraftarlar Beşiktaş taraftarlarından İbrahim I. ve Şerafettin B.'ye saldırıldı. 2 Beşiktaşlı taraftarı linç edilmekten çevredekiler kurtardı. Biri ayağını cam kesmesi sonucu, yaralanan 2 taraftar, götürüldükleri Bozüyük Devlet Hastanesi'nde tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edildi.
Olayın ardından Bozüyük ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karışan Bursasporlu taraftarların kimliklerinin belirlenmesi için tesislerdeki güvenlik kamerası görüntülerinin kaydını aldı. Ekipler, saldırganların tespiti için Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne görüntüleri gönderdi.
Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından tespit edilen 8 kişi, ifade için polis tarafından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 3 kişi ifade verdikten sonra bırakılırken, olaya karıştıkları iddiasıyla M.Y., G.Ç., A.B., D.Y. ve B.A. gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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