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  4. Bozüyük’te eğitime bir gün ara verildi

Bozüyük’te eğitime bir gün ara verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 20:42 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde gün boyu etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde gün boyu etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile memurların da 1 gün süreyle izinli sayılmalarına karar verildi.
İlçe genelinde gece saat 03.00 sıralarında başlayan ve gün boyunca etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçilebilmesi amacıyla ilçe genelinde taşımalı sistemle eğitim verilen öğrencilere öğle sonrası okul tatil edildi. Yapılan son değerlendirmelerin ardından 7 Ocak Salı günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verilmesi kararı alındı. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile memurlar da 1 gün süreyle izinli sayılacak.

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