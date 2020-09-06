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Bozüyük’te ev yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2020 14:53 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Hamidiye (Ayvalı) köyünde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.Edinilen bilgiye göre, Hamidiye köyünde İbrahim Devrent’e ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Hamidiye (Ayvalı) köyünde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.
Edinilen bilgiye göre, Hamidiye köyünde İbrahim Devrent’e ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Hane sahiplerinin evde olmadığı sırada meydana gelen yangını fark eden vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Yaklaşık 20 dakika içerisinde olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Kuruluk bölümünden çıktığı anlaşılan ve kısa sürede tahıl ambarı ve evi saran yangın sonrasında herhangi bir can kaybı yaşanmazken büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yangın ile alakalı gerekli tahkikatı gerçekleştirdi.

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