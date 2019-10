Bozüyük’te hafız olan 24 öğrenci için icazet merasimi düzenlendi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde hafızlık mertebesine eren 24 öğrenci için icazet merasimi düzenlendi.

Metristepe Kültür Merkezinde gerçekleşen program yoğun ilgi gördü. Hafızlık öğrencilerini yalnız bırakmayan aileler salonu doldurdu. Bozüyük’te 16 erkek 8 kız öğrenci hafız oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Davut Kaya’nın Kuran Kerim tilaveti ile program başladı. Ardından açılış konuşmasını Kur’an Kursu Öğreticisi Meryem Karabektaş yaptı. Karabektaş konuşmasında; "Hafızlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilerimizin bu özel ve anlamlı günde heyecanımızı sizlerle paylaşmaktan onur duymaktayız. Böylesine kutlu bir yola gönül vererek sevdiklerinden, zevklerinden vazgeçerek bıkmadan usanmadan çoğu zaman uykusuz kalarak geceyi kıraatle sonlandıran, dilinde ayetle uyuyan gerçek bir Kur’an aşığıdır hafız. Bir sevdadır bir aşktır hafızlık. Yoksa kim sevdiğinin sözlerini kelimesi kelimesine ezberler ki? Yüzyıllar öncesinden ’sizin en hayırlınız Kur’an-ı öğrenen ve öğretendir’ sözünün her harfine gönül vermiş hafızlarımız tüm gayretlerini en hayırlı olma yolunda sarf etmiştir. Gönül verdiğimiz bu kutlu yolda bizden maddi ve manevi yardımlarını esirgemeyen Müftümüz Mustafa Topal, Selami Bağcı hocamıza, müftülük personelimize, Bozüyük’te hafızlık proje sınıfını destekleyen Milli Eğitim Müdürümüze, bu sınıfın açılmasına öncülük eden Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Murat Gümüş hocamıza, bilhassa evladının hıfsını tamamlaması için her türlü fedakârlığı gösteren hafızlarımızın ebeveynlerine sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Daha sonra Bozüyük İlçe Müftüsü Mustafa Topal tarafından bir konuşma yapıldı. Müftü Topal, "Bozüyük’ün çok sakin huzurlu, mutlu bir şehirdir. Bu mutluluk öyle zannediyorum ki bizim Kur’an kurslarımıza verdiğiniz önem ve hafızlarımıza verdiğiniz değerden kaynaklanıyor. Kur’an-ı Kerim’in olmadığı şehir ölüdür. Kuran-ı Kerim’in olmadığı kalp ölüdür. Bozüyük’te iki tane Kur’an kursumuz var. Birisi kız birisi erkek, bunları destekleyip şu yavrularımızı bu sahneye çıkardığımız sürece Bozüyük mutlu olacak. Bizler 24 çocuğumuzu birlikte yetiştirdik. Bugün huzurlarınıza çıkarıyoruz. Onun sevincini onların hafızlığı hak etmiş olmalarının sevincini sizlerle paylaşmak istedik. Bizleri yalnız bırakmayarak yoğun programlarına rağmen yanımızda olan Dekanımız Mustafa hocama ve Davut beye katılımlarından çok teşekkür ediyoruz. Bozüyük Türkiye’nin gırtlağıdır. Türkiye’nin neresinden gelirse gelsin bu tarafa gelecek olan Bozüyük’ten geçmek zorundadır. Kur’an eğitiminde de bana sorarsanız bölgede Bozüyük fevkalade bir durumdadır. Sizlerin bu destekleri bizleri çok mutlu ediyor emeği geçen herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Ayrıca vatanımızın, devletimizin düşmanı pek çok. Dünyanın dört bir tarafından bize destek yok denilecek kadar az. Ama bizim Kur’an-ı Kerim aşkıyla iman dolu göğüslerimiz var, onların hepsini defetmeye yeter. Bugün 3. günü olan barış harekâtında kahraman ordumuz bütün dünyaya karşı durarak vatanımızın düşmanlarına sefer düzenlediler. Allah’ım onları muzaffer eylesin ve onları sağ salim vatanımıza döndürsün. Bu sefer de bugün şehrimizde yaşayan Abdülhamit Bilgen şehit düştü. Şehitlerimiz bizim baş tacımız. Bizim baş tacımız demek ne haddimize Cenab-ı Hak onlara vermiş tacı. Ona da gani gani bu Kur’an semaları arasında rahmet diliyoruz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından etkinlik, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yıldırım’ın konferansı ile devam etti. Konferansın akabinde Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Orta Okulu öğrencilerinin hazırlamış olduğu ilahiler ve semazen gösterileri gerçekleşti.

Hafızlar sahneye alınmadan önce konuşan Bilecik Valisi Bilal Şentürk ;"Bugün yüreğimiz yandı, bir şehidimiz var. Vatanı için, devleti için, dini için canını feda etmiş bir kardeşimizin ailesinin acısını paylaşmak üzere şehidimizi karşılama programındaydık, oradan geliyoruz. Allah ailesine sabır, şehidimizi rahmet eylesin. Geçtiğimiz günlerde Bilecik’te toplu hafızlık programı yapmıştık. Ama Bozüyük’te Bilecik kadar verimli olduğunu gösterdi. Ben dokuz aydır Bilecik valisiyim, gördüğüm üzere Bilecik ile Bozüyük arasında tatlı bir rekabet var. Sanayisi olsun nüfus olsun her anlamda rekabeti var. Görüyorum ki hafızlıkta da bu rekabet meyvelerini verdi. Gençlerimizi tebrik ediyorum. Kolay bir süreç değil, üniversite diploması almaktan belki de daha zor olan azim isteyen sabır isteyen bir süreç. Sadece hafızlarımız için değil ailesi içinde zorlu bir süreç bu vesile ile hafızlarımızın arkasında duran onların hazırlıklarını yapan hocalarına, ailelerine emeği geçen herkese teşekkür ve tebrik ediyoruz." ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardında 24 hafız sahnedeki yerlerini aldı. Hafızlar tarafından kısa kısa sureler okundu. Protokol üyelerince hafızlara başarı belgeleri takdim edilerek çeşitli hediyeler verildi.