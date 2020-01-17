Bozüyük’te otomobil devrildi; 1 ölü, 2 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında yabancı uyruklu sürücü hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Suriyeli Abdullah Tappah idaresindeki 79 DU 209 plakalı otomobil, Bozüyük-Bursa karayolunun Mezitler mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada takla atarak durabilen otomobilin sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan T.T. ile Ç.A. yaralandı.

Yoldan geçen araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücünün tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi. Yaralılar Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılırken, Tappah’ın cenazesi de incelemelerin ardından otopsi için hastane morguna götürüldü.



