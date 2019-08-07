Bozüyük’te

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Cihangazi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen "Şehitlere Saygı Futbol Turnuvası" final karşılaşmasıyla sona erdi. Turnuvanın şampiyonu Yeşildağ takımı oldu.

Turnuva şehitler için okutulan mevlit programı ile başladı. Yarı final karşılaşmasında yenişemeyen Köklük ve Tahıl Arkası takımları turnuvanın 3.’sü oldular. Turnuvanın final karşılaşmasının startı şehit babaları tarafından verilirken karşılaşma sonrasında dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi. Dernek Başkanı Abdül Ekinay "Derneğimiz tarafından düzenlenen 5.Geleneksel Şehit Astsubay Fikret Son ve Şehit Er Mahmut Ekinay turnuvasını tamamlamış bulunmaktayız. Tüm takımları tebrik ediyoruz. Turnuvamızın centilmence tamamlanması noktasında emek sarf eden tüm takımlara teşekkür ediyorum. Şehitlerimize değer verip bizi yalnız bırakmayanlara sonsuz teşekkür ederiz" dedi.

Turnuvada dereceye giren takımlar kupa töreni sonrasında taraftarları ile birlikte mutluluklarını doyasıya yaşadılar.



