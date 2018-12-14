HABER

Bozüyük'te sendika başkanına silahlı saldırıda 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.12.2018 14:31 | Son Güncelleme

BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde, Büro Memur- Sen Yalova Şube Başkanı Mustafa Akış'ın (37), tabancayla yaralanması olayı ile ilgili 6 kişi, Eskişehir'de yakalandı.

Bozüyük'te sendika başkanına silahlı saldırıda 6 gözaltı

Cafer ELMAS/BOZÜYÜK (Bilecik), (DHA)- BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde, Büro Memur- Sen Yalova Şube Başkanı Mustafa Akış'ın (37), tabancayla yaralanması olayı ile ilgili 6 kişi, Eskişehir'de yakalandı.
Olay, geçen 28 Kasım'da Bozüyük'ün Kasımpaşa Mahallesi'nde 107 Sokak'ta meydana geldi. Büro Memur-Sen Yalova Şube Başkanı ve aynı zamanda Bozüyük Dernekler Büro Şefliği'nde görev yapan Mustafa Akış, evinin önünde kimliği belirsiz ve kar maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla bacaklarından yaralanan Akış, hastaneye kaldırılarak tedavi edildi.
Saldırının şüphelisi oldukları öne sürülen 6 kişi, bu sabah Eskişehir'de, Bilecik ve Eskişehir polisinin düzenlediği ortak operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler Bozüyük'e götürüldü.

FOTOĞRAFLI

PARTNERÜnlü çift meraklı bakışları umursamadan...Ünlü çift meraklı bakışları umursamadan...
Didim'de 1200 deniz patlıcanı ele geçirildiDidim'de 1200 deniz patlıcanı ele geçirildi
Hırsızlar sosyal medya sayesinde yakalandıHırsızlar sosyal medya sayesinde yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti ve CHP arasındaki kriz çözüldü! Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken çıkış: Özgür'ü aşamıyorum!

İYİ Parti ve CHP arasındaki kriz çözüldü! Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken çıkış: Özgür'ü aşamıyorum!

9 yaşındaki Sedanur Güzel cinayetinde kan donduran gelişme

9 yaşındaki Sedanur Güzel cinayetinde kan donduran gelişme

Seda Sayan'a 'babamın katili' demişti! Cezası belli oldu

Seda Sayan'a 'babamın katili' demişti! Cezası belli oldu

SGK'daki aylığınıza dikkat! 5 yıl süresi var

SGK'daki aylığınıza dikkat! 5 yıl süresi var

'Korkuyorum' diyen Fatih Portakal'a kötü haber!

'Korkuyorum' diyen Fatih Portakal'a kötü haber!

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Ankara'da kar yağışı, İstanbul ve İzmir'de yağmur)

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Ankara'da kar yağışı, İstanbul ve İzmir'de yağmur)

İlginizi Çekebilir

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Okul müdürünün yaptığı 'pes' dedirtti

Okul müdürünün yaptığı 'pes' dedirtti

Astsubay-polis düellosunda yeni gelişme! Her şeyi anlattı

Astsubay-polis düellosunda yeni gelişme! Her şeyi anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşini ve kızını öldüren adamın eşcinsel sevgilisiyle mesajları ortaya çıktı!

Karısını öldürmüştü! Eşcinsel sevgilisiyle mesajları ortaya çıktı

Dehşet! 1 yaşındaki bebeğin boğazında tespit edildi, doktorlar şaşkına döndü

1 yaşındaki bebeğin boğazında tespit edildi, doktorlar şaşkına döndü

Matematik öğretmeninin kahreden ölümü!

Matematik öğretmeninin kahreden ölümü!

Parkta vahşet! Yakarak öldürdüler

Parkta vahşet! Yakarak öldürdüler

Düğün günü korkunç olay! 'Karım beni en yakın arkadaşımla ve babamla aldatıyordu'

'Karım beni en yakın arkadaşımla ve babamla aldatıyordu'

9 yaşındaki Sedanur Güzel cinayetinde kan donduran gelişme

9 yaşındaki Sedanur Güzel cinayetinde kan donduran gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.