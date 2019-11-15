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Bozüyük’te uyuşturucu operasyonu; 3 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 16:44 | Son Güncelleme

Bozüyük’te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda A.E., E.S., K.Ş.

Bozüyük’te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda A.E., E.S., K.Ş. ve K.D. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 32.34 gram esrar, 3.97 gram metamfetamin, 0.93 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde yapımı ve kullanımında kullanılan aparatlar, 2 adet pompalı tüfek ve 4 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak ve ateşli silah ve bıçaklar kanununa muhalefet etmek suçundan yasal işlem yapıldı. Şüpheliler İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.D. ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer şüpheliler A.E., E.S. ve K.Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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