Bozüyük’te uyuşturucu operasyonu, 6 gözaltı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen 6 kişi, il ve ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortaklaşa operasyon ile gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerince daha önce teknik takibe takılan ve uzun süredir izlemede olan satıcı A.K. ve alıcılar; T.E. A.D. V.D. E.Y. H.A. gece yarısı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 2 adet pompalı tüfek, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 muşta, 2 bıçak, bir miktar uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde düzeneği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüphelinin Bozüyük Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgularının devam ettiği, ardından da adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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