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Bozüyük’te “Velinimetim Olur musun?” semineri

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 15:48 | Son Güncelleme

Bozüyük ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan ilköğretim okullarındaki velilere yönelik “Velinimetim Olur musun?

Bozüyük’te “Velinimetim Olur musun?” semineri

Bozüyük ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan ilköğretim okullarındaki velilere yönelik “Velinimetim Olur musun? “adlı seminerler düzenleniyor.
Saffet Şeker İlköğretim Okulu’nda gerçekleşen seminere konuşmacı olarak Eğitimci-Yazar Muzaffer Tekelioğlu katıldı. Seminerde konuşan Tekelioğlu; sevginin önemini vurgulayarak sevgiden yoksun ailelerin çocuklarını arzu edilen şekilde yetiştirilmesi mümkün olmadığını ifade etti. Velilerin çocuklarına zaman ayırmalarını gerektiğini belirten Tekelioğlu; “Çocuklarımıza mutlaka zaman ayırmalıyız. Onların sıkıntılarını, dertlerini ve sevinçlerini paylaşmalıyız. Onlara sorumluluk duygusunu aşılamak için yapabileceği işleri vermeliyiz. Yatağını düzeltmek, eşyalarını dolabına yerleştirmek gibi davranışları kazanması için görevler vermeliyiz. Okulla irtibatlı olmalıyız, Öğretmenlerimizle çocuğumuzun davranışları hakkında bilgi alışverişinde bulunmalıyız" dedi.
İlgi ile izlenen söyleşinin sonunda Tekelioğlu “Her şey birle başlar. Bizler çocuğumuz topluma çıktığında davranışları ile olumlu yönde örnek olabiliyorsa. Adaletli davranıyorsa, yardımlaşma duygusunu kazanmışsa, cömert olabiliyorsa ve her şeye sevgi ile bakabiliyorsa biz görevimizi yapmışız demektir” diye belirtti.
Söyleşi sonunda velilerin duygu ve düşüncelerinin alınması ve sorularının cevaplanması ile son buldu.

Bozüyük’te “Velinimetim Olur musun?” semineri

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