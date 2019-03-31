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Bozüyük'te yeni başkan CHP'li Mehmet Talat Bakkalcıoğlu

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 21:01 | Son Güncelleme

BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde, 'millet ittifakı'nın adayı CHP'li Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, resmi olmayan sonuçlara göre, belediye başkanlığına seçildi.

Bozüyük'te yeni başkan CHP'li Mehmet Talat Bakkalcıoğlu

Fatma Savaş İNAL/BOZÜYÜK (Bilecik), (DHA) - BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde, 'millet ittifakı'nın adayı CHP'li Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, resmi olmayan sonuçlara göre, belediye başkanlığına seçildi. Mevcut belediye başkanı ve 'cumhur ittifakı'nın adayı AK Parti'li Fatih Bakıcı ise ikinci sırada yer aldı.
Yerel seçime 'millet ittifakı'nın adayı olarak giren CHP'li Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 157 sandığın kurulduğu Bozüyük'te, resmi olmayan sonuçlara göre, yaklaşık yüzde 50 oy alarak, belediyenin yeni başkanı oldu. Seçimde 'cumhur ittifakı'nın adayı olan AK Parti'li mevcut belediye başkanı Fatih Bakıcı ise yüzde 37 oy alarak, ikinci sırada yer aldı. İnşaat mühendisi Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 1952 yılında dünyaya geldi. Bakkalcıoğlu, 1989- 1994 ve 1994- 1999 yıllarında 2 dönem Bozüyük Belediye Başkanlığı yaptı.

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