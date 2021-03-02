Bozüyük’teki 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 8 kişi yakalandı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgilere göre; Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araç ve içindeki şüpheliler üzerinde yapılan aramada 0.50 gram metamfetamin maddesi ile 1.25 gram bonzai ele geçirildi. Şüphelilerden alınan ifade ve yapılan tahkikatın ardından operasyonun derinleştirilmesiyle birlikte 6 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve materyaller ele geçirildi. Yakalanan şahıslardan C.R.Ç. ve E.P. ’uyuşturucu madde ticareti yaptıkları’ gerekçesi işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Buradaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden C.R.Ç. tutuklanırken, E.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan 6 şüpheli ise emniyetteki sorguların ardından serbest bırakıldı. Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin ilçenin huzuru ve güvenliği için çalışmalarına aralıksız olarak devam edeceğini söylediler.

