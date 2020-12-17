HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bozyazı’da 5 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi gözaltına alındı

Bozyazı’da 5 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi gözaltına alındı

17.12.2020 11:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bozyazı’da 5 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi gözaltına alındı

Mersin’in Bozyazı ilçesinde jandarma ekipleri, haklarında 5 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişiyi yakaladı.Edinilen bilgiye göre, Bozyazı ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Mersin’in Bozyazı ilçesinde jandarma ekipleri, haklarında 5 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişiyi yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Bozyazı ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ilçede kontrollerini sürdüren ekipler, yaralama suçundan yakalama kaydı olan ve 5 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişinin Tekdüzü Mahallesi’nde olduklarını tespit etti. Belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon yapan ekipler, 1’i kadın 4 kişiyi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Stüdyo buz kesti! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyo buz kesti! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu
Kahreden olay! Müzisyen Duran Ay intihar ettiKahreden olay! Müzisyen Duran Ay intihar etti
Google Drive ve gmail çöktü mü?Google Drive ve gmail çöktü mü?

En Çok Okunan Haberler

Aşı ne zaman uygulanacak? Bakan Koca tarih verdi

Aşı ne zaman uygulanacak? Bakan Koca tarih verdi

Uçaklarda kabin bagajı yasağı kaldırıldı!

Uçaklarda kabin bagajı yasağı kaldırıldı!

Üstsüz pozuyla olay oldu! 'Edep ya hu'

Üstsüz pozuyla olay oldu! 'Edep ya hu'

Sadakatsiz'de Asya'ya şok saldırı! 'Volkan Bey size...'

Sadakatsiz'de Asya'ya şok saldırı! 'Volkan Bey size...'

Kritik toplantı sonrası flaş açıklama! Müjdeli haberi verdi

Kritik toplantı sonrası flaş açıklama! Müjdeli haberi verdi

Koronavirüs meslek hastalığı oluyor iddiası!

Koronavirüs meslek hastalığı oluyor iddiası!

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Dikkat çeken sözler: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum

Dikkat çeken sözler: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji tarih verdi

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji tarih verdi

Diğer Haberler

Mustafa Sarıgül’ün partisinin logosu belli oldu

Sarıgül’ün partisinin logosu belli oldu

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündüz: Bahar aylarına kadar toplumun önemli bir kısmı aşılanacak

Bilim Kurulu üyesi normalleşme için tarih verdi

Kahreden olay! Müzisyen Duran Ay intihar etti

Kahreden olay! Müzisyen Duran Ay intihar etti

Esenler'de marketteki çocuğa istismarda bulunan kişiye dava

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda yeni gelişme

Üniversiteler için 'fuhuş evleri' diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında işlem başlatılıyor

Ebubekir Sofuoğlu’nun açıklamaları hakkında işlem başlatılıyor

Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Yılbaşında yeni önlemler alınmalı

Günler kala flaş açıklama! Yılbaşında yeni önlemler gelebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.