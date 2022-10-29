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Bozyazı’da cumhuriyet coşkusu

29.10.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’in Bozyazı ilçesinde, Cumhuriyetin kuruluşunun 99’uncu yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu’nun kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etmesi ile başladı.

Bozyazı’da cumhuriyet coşkusu

Tebriklerin ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında devam eden törende, Kaymakam Topsakaloğlu ve Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, halkın ve öğrencilerin bayramını kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından konuşan Kaymakam Topsakaloğlu, “Bugün cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yıl dönümü. Bugün cumhuriyetin ilan edildiği, egemenliğin kaynağının millete ait olduğunu ifade eden devlet sisteminin kabul edildiği gündür” dedi.

Cumhuriyeti ayakta tutan yegane kuvvetin milletin kendisi olduğunu kaydeden Topsakaloğlu, “Türk milleti, cumhuriyeti benimsemiş ve bütün değerlerine sımsıkı sarılmıştır. Cumhuriyetimizin temel hedefi; görevlerini yerine getiren, haklarını kullanabilen, öz güveni gelişmiş, üretken bireyleri topluma kazandırmak olmuştur. Cumhuriyetin değerleri neticesinde bu ülkede yaşayan herkes hürdür, birinci sınıf vatandaştır. Temel hak ve özgürlükler kanunlarla çerçevesi çizilen bir sistem içerisinde özgürce kullanılabilmektedir. Herkes aynı geçmişi ve ortak bir geleceği paylaşmaktır. Herkes tasada, kederde ve sevinçte ortaktır.

Devlet halkın devletidir, üstün irade ve her türlü yönetim yetkisinin kaynağı millet iradesidir. Atatürk’ün ortaya koyduğu ’egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesi, devletin ve rejimin temelini oluşturmaktadır. Bütün bunların teminatı cumhuriyettir" diye konuştu.

Gençlere de seslenen Kaymakam Topsakaloğlu, “Atatürk ilke ve devrimlerinin korunması, cumhuriyetin tüm değerleriyle sonsuza değin yaşatılması hepimizin ortak sorumluluğudur. Bunun teminatı ise vatanına, milletine bağlı, gerektiğine kutsal saydığı değerler uğruna canını seve seve feda etmekten çekinmeyen halkımızın birlik ve beraberliğidir.

Çağdaş bilgilerle donatılmış vicdanı hür, irfanı hür olarak yetişen Türk gençliğidir. Atatürk Türkiye’sinin evlatları olarak sizler, sağlanan başarıyı hiçbir şekilde yeterli göremezsiniz. Önümüzde, aşılması gerekli çetin ve uzun yollar bulunduğunu da bilmelisiniz. Bilim ve teknoloji yarışının hızlanarak sürüp gittiği dünyamızda, Atatürk’ün cumhuriyeti emanet ettiği siz gençlere düşen görev, bu bilim meşalesine sahip çıkmaktır" ifadelerini kullandı.

Topsakaloğlu’nun konuşmasının ardından öğrencilerin şiir okuması ve gösterilerle devam eden törende, resim, şiir, kompozisyon ve atletizm yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödülleri verildi. Tören, Lütfiye Keskin Ortaokulu bando ekibi eşliğinde yapılan resmi geçitle sona erdi.

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