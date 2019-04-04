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Bozyazı’da seçime itiraz

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2019 11:35 | Son Güncelleme

Mersin’in Bozyazı ilçesinde İYİ Parti, seçim sonuçlarına itiraz ederek, oyların yeniden sayılmasını istedi.31 Mart 2019 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde en çekişmeli ilçelerden biri olan Bozyazı ilçesinde, 18 bin 274 seçmen 71 sandıkta oy kullandı.

Mersin’in Bozyazı ilçesinde İYİ Parti, seçim sonuçlarına itiraz ederek, oyların yeniden sayılmasını istedi.
31 Mart 2019 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde en çekişmeli ilçelerden biri olan Bozyazı ilçesinde, 18 bin 274 seçmen 71 sandıkta oy kullandı. Oyların 17 bin 502’si geçerli sayıldı. Yapılan sayım sonucu ise Cumhur İttifakı adayı MHP’li Mustafa Çetinkaya geçerli oyların 8 bin 210’unu alırken, İYİ Parti adayı Sezai Hasdeniz’e ise 8 bin 145 oy çıktı. Resmi olmayan sonuçlara göre de 65 oy farkı ile Cumhur İttifakının adayı Mustafa Çetinkaya seçimi kazandı. Aradaki oy farkının az olması ve 772 oyun geçersiz sayılması nedeniyle İYİ Parti Bozyazı İlçe Başkanlığı, Anamur İlçe Seçim Kuruluna itiraz etti.
İlçe Seçim Kurulu ise yapılan itirazı inceleyerek reddetti. Bunun üzerine İYİ Parti Bozyazı İlçe Başkanlığı, Mersin İl Seçim Kuruluna itiraz etti.
Konu ile ilgili İHA’ya açıklamada bulunan İYİ Parti BozyazI İlçe Başkanı Süleyman Özaydın, arada çok az sayıda oy farkı bulunduğunu, bu nedenle deliller ile birlikte oyların yeniden sayılması için itiraz ettiklerini söyledi. Özaydın, "Oyların sayımı sırasında bazı sandıklarda parti görevlilerimizin itirazına rağmen geçersiz sayılması gereken oylar, geçerli gibi karşı adaya yazılmış. Biz bu nedenle geçersiz oyların ve tüm oyların yeniden sayımı için itirazda bulunduk. Bu bizim en doğal hakkımız. Çünkü bize oy veren seçmenlerin hakkını korumak bizim görevimiz. İl Seçim Kurulunun vereceği kararı beklemekteyiz" dedi.
MHP Bozyazı İlçe Başkanı Musatafa Kahveci de seçmenin tercihine saygı duyduklarını, itirazın bir demokratik hak olduğunu, yargıya güvendiklerini, yapılan itirazın sonucunu beklediklerini ve verilecek karara ise herkesin saygı göstermesi gerektiğini ifade etti.

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