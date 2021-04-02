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Bozyazı’da seyir halindeki tır alev topuna döndü

02.04.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’in Bozyazı ilçesinde D-400 Karayolunda seyir halindeki bir tırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bozyazı’da seyir halindeki tır alev topuna döndü

Mersin’in Bozyazı ilçesinde D-400 Karayolunda seyir halindeki bir tırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev topuna dönen tır, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, olay D-400 Karayolu Gözsüzce Mahallesi Sırtlan Dağı Gözsüzce Tüneli giriş mevkiinde dün gece meydana geldi. Mersin yönünden Antalya yönüne gitmekte olan kimyasal gübre yüklü tır, Gözsüzce Mahallesi Sırtlan Dağı rampasını indiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangını fark eden sürücü, kendini dışarıya atarak hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi Bozyazı İtfaiye Amirliği ekipleri, yanan tıra müdahale etti. Jandarma yol güvenliğini alırken, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından tırda çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Tır sürücüsü yangını yara almadan atlatırken, tır kullanılamaz hale geldi. Antalya-Mersin karayolu ise yangın söndürülünceye kadar çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Yangın söndürüldükten sonrada ise tır yoldan kaldırılıncaya kadar kontrollü olarak tek taraflı geçişe izin verildi.

Bozyazı’da seyir halindeki tır alev topuna döndü

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