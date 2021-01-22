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Bozyazı’daki trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

22.01.2021 13:05 | Son Güncelleme:
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Mersin’in Bozyazı ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarpan 25 yaşındaki motosiklet sürücüsü Yunus Özcan hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, kaza dün gece D-400 karayolu Tekeli-Tekmen Mahallesi arasındaki Kilise Burnu mevkiinde meydana geldi.

Mersin’in Bozyazı ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarpan 25 yaşındaki motosiklet sürücüsü Yunus Özcan hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, kaza dün gece D-400 karayolu Tekeli-Tekmen Mahallesi arasındaki Kilise Burnu mevkiinde meydana geldi. Motosikleti ile D-400 karayolu üzerinde seyir halindeyken Aksaz Köprüsünü geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Yunus Özcan, orta refüje çarptı. Kaskı olmayan Özcan, çarpmanın şiddeti ile motosikletin üzerinden fırlayarak refüje düştü ve kafasından darbe alarak ağır yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptıkları müdahalede Özcan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Trafik kazası sonucu genç yaşta yaşamını yitiren Özcan, sevenlerinin gözyaşları arasında Tekeli Mahallesi’nde bulunan İmamlar Mezarlığına defnedildi.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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