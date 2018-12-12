HABER

Bozyazı'nın MHP'li Belediye Başkanı partisinden istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.12.2018 18:22 | Son Güncelleme

MERSİN'in Bozyazı ilçesinde MHP'li Belediye Başkanı Mehmet Ballı, partisinden istifa etti.

Bozyazı'nın MHP'li Belediye Başkanı partisinden istifa etti

Mithat ÜNAL/BOZYAZI (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Bozyazı ilçesinde MHP'li Belediye Başkanı Mehmet Ballı, partisinden istifa etti.
Belediye Başkanı Mehmet Ballı istifasını belediyenin meclis salonunda MHP'li eski ilçe başkanları ve meclis üyelerinin de katıldığı basın toplantısında açıkladı. Ballı, geçen günlerde İYİ Parti'ye geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın ilçeyi ziyareti sırasında yanında olduğu için MHP İl teşkilatından disipline verilmek üzere savunmasının istendiğini söyledi. Mehmet Ballı, savunma vermektense istifa etmeyi daha doğru bulduğunu belirtti. Siyasi partilerin belediye başkanlarını sadece aday gösterdiğini ama halkın özgür iradesi ile seçilmiş kişiler olduklarını belirten Başkan Mehmet Ballı, "Ülkücülük çizgimden zerre kadar sapmadım. Ülkücülük kişilere talim etmek değil, bir ideoloji sahibi olmaktır. Bugün bu davaya sahip olamayanlar ayrılmadığı için ayrılıyorum" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın kentin her köşesine hizmet götüren bir Mersin sevdalısı olduğunu ifade eden Başkan Ballı, bundan sonra da Kocamaz'a desteğini sürdüreceğini dile getirdi. Yerel seçimlere 3,5 ay kaldığını hatırlatan Ballı, bu süre zarfında halkın kendisine verdiği görevi bağımsız sürdüreceğini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Bozyazı'nın MHP'li Belediye Başkanı partisinden istifa ettiBozyazı'nın MHP'li Belediye Başkanı partisinden istifa etti

PARTNERSosyal Medyanın Diğer Yüzü: Tanımadığı Birinin Fotoğraflarını İki Yıldır Birebir Taklit Eden KadınSosyal Medyanın Diğer Yüzü: Tanımadığı Birinin Fotoğraflarını İki Yıldır Birebir Taklit Eden Kadın
Diyarbakır'da, MHP'li eski başkandan HDP'ye adaylık başvurusuDiyarbakır'da, MHP'li eski başkandan HDP'ye adaylık başvurusu
Asgari ücretle ilgili flaş çıkış: En az 2 bin 400 lira...Asgari ücretle ilgili flaş çıkış: En az 2 bin 400 lira...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İnternet fenomeni fena yakalandı! Telefonla arayıp...

İnternet fenomeni fena yakalandı! Telefonla arayıp...

Fatih Portakal'a büyük şok

Fatih Portakal'a büyük şok

Süper Lig'de Robben bombası!

Süper Lig'de Robben bombası!

Seda Akgül bacak pozuyla sosyal medyayı salladı

Seda Akgül bacak pozuyla sosyal medyayı salladı

Genelevde şaşkına çeviren olay! Kadınları beğenmeyince...

Genelevde şaşkına çeviren olay! Kadınları beğenmeyince...

İYİ Parti ve CHP ittifakı dağıldı iddiası!

İYİ Parti ve CHP ittifakı dağıldı iddiası!

İlginizi Çekebilir

Bu kış izlemeniz gereken 5 efsane film

Bu kış izlemeniz gereken 5 efsane film

CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçti

CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçti

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

HDP'den seçimde dengeleri değiştirecek çıkış!

HDP'den seçimde dengeleri değiştirecek çıkış!

İttifakta 'WhatsApp' çatlağı! MHP'li başkan gruba eklenince ortaya çıktı

İttifakta 'WhatsApp' çatlağı! MHP'li başkan gruba eklenince ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Temel Karamollaoğlu: Asgari ücretin en az 2 bin 400 lira olması gerekir

Asgari ücretle ilgili flaş çıkış: En az 2 bin 400 lira...

Erdoğan: Fırat'ın doğusundaki harekata birkaç gün içinde başlıyoruz

Erdoğan: Fırat'ın doğusundaki harekata birkaç gün içinde başlıyoruz

Devlet Bahçeli: Özenen varsa bunun bedelini ağır öder!

Devlet Bahçeli: Özenen varsa bunun bedelini ağır öder!

Selahattin Demirtaş'a bir dava daha! 10 yıla kadar hapis istemi

Selahattin Demirtaş'a bir dava daha! 10 yıla kadar hapis istemi

Bahçeli için olay yorum: HDP oylarına şirin görünmeye çalışıyor

Bahçeli için olay yorum: HDP oylarına şirin görünmeye çalışıyor

Tüm gözler orada: Türkiye açısından felaket doğuracak

Tüm gözler orada: Türkiye açısından felaket doğuracak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.