Bozyörük yılanıyla gelen şifa! Bilen almadan geçmiyor

Haziran ve temmuz aylarında özel toplayıcılar tarafından toplanan yılanların bıraktıkları deriler hiç bozulmadan aktara getiriliyor. Eskiden en çok büyü bozmak için hocaların ilgi gösterdiği bozyörök yılan derisinin, şimdilerde şifa dağıttığına inanıldığından ekmeğin arasına konarak yeniliyor bile.

1 / 4 Manisa'nın Spil Dağı ve çevresindeki dağlık alanda canlı şekilde yakalanan bozyörük yılanlarının derisi şifa kaynağı olarak büyük ilgi görüyor. Bir zamanlar büyü bozma için toplanan yılan derileri şimdi basur tedavisi ve cilt hastalıklarında kullanılırken, saç çıkarmaya da yardımcı olduğuna inanılıyor.

2 / 4 Manisa’da bir aktar tarafından satılan, kelliğe, hemoroide ve cilt hastalıklarına iyi geldiğine inanılan yılan derileri ilgi görüyor. Özel toplayıcılar tarafından haziran ve temmuz aylarında toplanan bozyörük yılanları, derilerini bırakmasının ardından hiç bozulmamış şekilde aktara getiriliyor. Şehzadeler ilçesindeki bir aktarda özel şekilde korunan yılan derileri, şifa olduğuna inanan insanlar tarafından büyük rağbet görüyor.

3 / 4 Yılan derilerini alternatif olarak isteyenlere sattığını belirten aktar Halil Gürcan, “Bu yılan derileri özel olarak toplanılıyor. Doğada yakaladığımız yılanların derilerini çıkarmasını bekliyoruz. Saç dökülmesinde işe yarıyor. Bütün olarak yakıp, külünü vazelinle birlikte kel olan bölgeye sürüldüğünde zaman saç çıkarır.