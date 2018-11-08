Bozyörük yılanıyla gelen şifa! Bilen almadan geçmiyor

Haziran ve temmuz aylarında özel toplayıcılar tarafından toplanan yılanların bıraktıkları deriler hiç bozulmadan aktara getiriliyor. Eskiden en çok büyü bozmak için hocaların ilgi gösterdiği bozyörök yılan derisinin, şimdilerde şifa dağıttığına inanıldığından ekmeğin arasına konarak yeniliyor bile.
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