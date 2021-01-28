Brabus, A45 S modelini mercek altına aldı

Yeni performans paketi olan Brabus PowerXtra CPC yardımcı kontrol ünitesi, Brabus BoostXtra adaptörü ve hava kutusu için özel bir kanal ile birlikte yeni motor haritalama içerir. Brabus BoostXtra adaptörü, turboşarjlı motorun "bir yarış arabası gibi sportif bir patlama sesi" çıkarmasına izin veriyor. Bu da turbo sesini çok fazla sevenler için mükemmel bir haberdir.
İnce bir motor modifikasyonu sonrası 2.0 litrelik turbo dört silindirli motorun toplam 444 Bg güç ve 550 nm tork değeri elde edilmiş. Bu paket sayesinde model ekstra 28 Bg güç ve 50 Nm tork değeri kazanmış. Brabus, yapılan bu güncellemeler ile otomobilin 0-100 km/sa hızlanmasını 3,9 saniyeden 3,7 saniyeye düşürdüğünü iddia ediyor. En yüksek hız ise model için 270 km/sa olarak hala aynı kalmış.
Buna ek olarak Brabus , hot hatch'i 0 ile 30 mm arasında alçaltabilen bir dizi yüksekliği ayarlanabilir spor yay ve 245/30 Continental lastikleri ile sarılmış özel yapım Monoblock Z 20 inç alaşım jantlar ile birlikte sunuyor. Yeni tekerlekler, cilalı yüzeylere sahip on kollu jantlar ile sunuluyor.
Brabus modifiyeli Mercedes -AMG A45 S'nin iç mekanını da farklı kılmış. Ortam aydınlatmasıyla koordineli olarak 64 farklı renkte aydınlatılabilen Brabus logolu paslanmaz koruma plakaları, bir dizi Brabus alüminyum pedal takımı ve tabii ki kaliteli markalı kadife zemin bu modifikasyon ile sunuluyor. Daha kişiselleştirilmiş bir iç mekan isteyen müşteriler için Brabus, neredeyse her renk ve döşeme tasarımında sunulan özel bir deri iç mekan seçeneği de sunar. Mercedes-AMG A45 S için Brabus yükseltme paketine, Almanya'nın TÜV tip onay testini geçtikten sonra üç yıllık garanti veriyor.