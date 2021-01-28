HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Brabus, A45 S modelini mercek altına aldı

Brabus, A45 S modelini mercek altına aldı

28.01.2021 07:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Brabus, A45 S modelini mercek altına aldı

Brabus , Mercedes -AMG A45 S için kafa karıştırıcı bir şekilde B45-450 olarak adlandırılan ve bebek AMG'yi daha da güçlü bir hot hatch yapan yeni bir performans yükseltme paketi yayınladı.

Yeni performans paketi olan Brabus PowerXtra CPC yardımcı kontrol ünitesi, Brabus BoostXtra adaptörü ve hava kutusu için özel bir kanal ile birlikte yeni motor haritalama içerir. Brabus BoostXtra adaptörü, turboşarjlı motorun "bir yarış arabası gibi sportif bir patlama sesi" çıkarmasına izin veriyor. Bu da turbo sesini çok fazla sevenler için mükemmel bir haberdir.

BRABUS A45S

GÜCÜ NE KADAR ARTMIŞ?

İnce bir motor modifikasyonu sonrası 2.0 litrelik turbo dört silindirli motorun toplam 444 Bg güç ve 550 nm tork değeri elde edilmiş. Bu paket sayesinde model ekstra 28 Bg güç ve 50 Nm tork değeri kazanmış. Brabus, yapılan bu güncellemeler ile otomobilin 0-100 km/sa hızlanmasını 3,9 saniyeden 3,7 saniyeye düşürdüğünü iddia ediyor. En yüksek hız ise model için 270 km/sa olarak hala aynı kalmış.

BRABUS A45S

OTOMOBİL DAHA DA ALÇAK

Buna ek olarak Brabus , hot hatch'i 0 ile 30 mm arasında alçaltabilen bir dizi yüksekliği ayarlanabilir spor yay ve 245/30 Continental lastikleri ile sarılmış özel yapım Monoblock Z 20 inç alaşım jantlar ile birlikte sunuyor. Yeni tekerlekler, cilalı yüzeylere sahip on kollu jantlar ile sunuluyor.

BRABUS A45S

KOKPİTTE NELER VAR?

Brabus modifiyeli Mercedes -AMG A45 S'nin iç mekanını da farklı kılmış. Ortam aydınlatmasıyla koordineli olarak 64 farklı renkte aydınlatılabilen Brabus logolu paslanmaz koruma plakaları, bir dizi Brabus alüminyum pedal takımı ve tabii ki kaliteli markalı kadife zemin bu modifikasyon ile sunuluyor. Daha kişiselleştirilmiş bir iç mekan isteyen müşteriler için Brabus, neredeyse her renk ve döşeme tasarımında sunulan özel bir deri iç mekan seçeneği de sunar. Mercedes-AMG A45 S için Brabus yükseltme paketine, Almanya'nın TÜV tip onay testini geçtikten sonra üç yıllık garanti veriyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
94,8 milyonluk büyük ikramiye Türk vatandaşa çıktı! 94,8 milyonluk büyük ikramiye Türk vatandaşa çıktı!
En güçlü M5!En güçlü M5!
Defacto çağrı merkezine nasıl erişilir?Defacto çağrı merkezine nasıl erişilir?

En Çok Okunan Haberler

Sadakatsiz'de şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Sadakatsiz'de şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Mardin’deki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı

Mardin’deki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı

Çektiği video kurgu çıkmıştı! YouTuber hakkında flaş karar

Çektiği video kurgu çıkmıştı! YouTuber hakkında flaş karar

İran'dan İsrail'e: Hayfa ve Tel Aviv'i yerle bir ederiz

İran'dan İsrail'e: Hayfa ve Tel Aviv'i yerle bir ederiz

İbo Show'da sürpriz! Ünlü oryantal geri dönüyor

İbo Show'da sürpriz! Ünlü oryantal geri dönüyor

Türk profesör ünlü üniversiteye rektör seçildi

Türk profesör ünlü üniversiteye rektör seçildi

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı

İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İtalya'da başbakan istifa etti

İtalya'da başbakan istifa etti

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

İstanbul'a kar geliyor! Saat vererek ilçeleri tek tek saydı

İstanbul'a kar geliyor! Saat vererek ilçeleri tek tek saydı

Diğer Haberler

Yeni Opel Crossland'ın Türkiye fiyatı belli oldu! Yeni 2021 Opel Crossland'ın Türkiye fiyatı ucuzladı mı?

Fiyatı düştü mü?

Yeni BMW M5 CS ortaya çıktı!

En güçlü M5!

MINI, ürün gamını makyajladı

Sessizce makyajlandılar!

Yeni Peugeot 208 1.2 Purtech 130 Bg EAT8 GT test ettik! Yeni Peugeot 208 alınır mı? Yeni Peugeot 208 kaç para? Yeni 208 ne kadar yakıyor? Yeni Peugeot 208'in bagajı kaç litre?

Sınıfının en iyisi mi?

Lotus Elise, Exige ve Evora 2021'de geliyor!

Yeni modeller ile geliyor!

2022 Hyundai Tucson N Line ortaya çıktı

Tucson artık daha sportif!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.