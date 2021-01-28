Brabus, A45 S modelini mercek altına aldı

Yeni performans paketi olan Brabus PowerXtra CPC yardımcı kontrol ünitesi, Brabus BoostXtra adaptörü ve hava kutusu için özel bir kanal ile birlikte yeni motor haritalama içerir. Brabus BoostXtra adaptörü, turboşarjlı motorun "bir yarış arabası gibi sportif bir patlama sesi" çıkarmasına izin veriyor. Bu da turbo sesini çok fazla sevenler için mükemmel bir haberdir.

GÜCÜ NE KADAR ARTMIŞ?

İnce bir motor modifikasyonu sonrası 2.0 litrelik turbo dört silindirli motorun toplam 444 Bg güç ve 550 nm tork değeri elde edilmiş. Bu paket sayesinde model ekstra 28 Bg güç ve 50 Nm tork değeri kazanmış. Brabus, yapılan bu güncellemeler ile otomobilin 0-100 km/sa hızlanmasını 3,9 saniyeden 3,7 saniyeye düşürdüğünü iddia ediyor. En yüksek hız ise model için 270 km/sa olarak hala aynı kalmış.

OTOMOBİL DAHA DA ALÇAK

Buna ek olarak Brabus , hot hatch'i 0 ile 30 mm arasında alçaltabilen bir dizi yüksekliği ayarlanabilir spor yay ve 245/30 Continental lastikleri ile sarılmış özel yapım Monoblock Z 20 inç alaşım jantlar ile birlikte sunuyor. Yeni tekerlekler, cilalı yüzeylere sahip on kollu jantlar ile sunuluyor.