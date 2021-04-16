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Brad Pitt dişçiden tekerlekli sandalyeyle çıktı

16.04.2021 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brad Pitt, Beverly Hills'teki bir tıp merkezini tekerlekli sandalyeyle terk ederken görüntülendi

Brad Pitt dişçiden tekerlekli sandalyeyle çıktı

Hollywood yıldızı Brad Pitt, çarşamba ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Beverly Hills şehrinde bir tıp merkezinden tekerlekli sandalyeyle çıkarken görüntülendi.

Page Six'e konuşan kaynaklardan biri, ünlü oyuncunun önemli bir sağlık sıkıntısının olmadığını ve yalnızca dişçiye gittiğini belirtti.

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Siyah bir kapüşonlu ve gri pantolon giydiği görülen Pitt'e koruması eşlik etti.

Kısa süre önce Pitt'in, Harrison Ford, Halle Berry ve Reese Witherspoon'la birlikte 25 Nisan'da düzenlenecek Akademi Ödülleri törenini sunacak ekipte yer aldığı duyurulmuştu. Bu yüzden ünlü aktör muhtemelen tören öncesinde görünüşünü mükemmelleştirmek istiyor.

Öte yandan Pitt halihazırda 2016'da ayrıldığı eski eşi Angelina Jolie'yle karşı karşıya olduğu hukuki süreçle de sık sık gündeme geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Angelina Jolie Brad Pitt
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