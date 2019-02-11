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Brad Pitt, eski eşi Jennifer Aniston'un doğum gününde görüntülendi

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.02.2019 10:09 | Son Güncelleme

Brad Pitt, eski karısı Jennifer Aniston'un doğum günü partisine katıldı. Pitt, paparazzilere yakalanmamak için beysbol şapkası ve güneş gözlüğü taktı ama gizlenemedi.

Yakışıklı oyuncu partinin yapıldığı Sunset Tower Hotel dışında görüntülendi.

Brad ve Jennifer yıllar sonra bir arada

Brad Pitt, eski karısı Jennifer Aniston'un doğum günü partisine katıldı. Pitt, paparazzilere yakalanmamak için beysbol şapkası ve güneş gözlüğü taktı ama gizlenemedi. Yakışıklı oyuncu partinin yapıldığı Sunset Tower Hotel dışında görüntülendi.
Jennifer Aniston'ın yıldızının parladığı Friends dizisinin setinde tanışan ünlü çift 2000 yılında rüya gibi bir düğünle evlenmişti. 2005 yılında Brad Pitt'in, Angelina Jolie'yle tanışması ve Jennifer Aniston'ın çocuk istememesi, Pitt'in bir aile olma isteği yüzünden bu evliliğin sonlandırmıştı.
Birbirine en yakışan çiftler arasında parmakla gösterilen gözde isimlerin ayrılığı hayranlarını bile yıkmıştı.
Ünlü oyuncu Jennifer Aniston'ın dün akşam Sunset Tower Hotel'de gerçekleştirilen özel doğum günü partisine pek çok ünlü isim katıldı. Ancak törene katılan bir kişi herkesi şaşırttı.
Siyah bir araçla partiye gelen ve beyzbol şapkasıyla kendini gizlemeye çalışan Brad Pitt, kameraralara yakalanmaktan kaçamadı.
Brad Pitt eski eşi Jennifer Aniston'ın doğum gününde Pitt'in katılmasıyla "yeniden mi bir aradalar?" sorusu tekrar akıllara geldi. Brad Pitt'in Angelina Jolie ile boşanmasının ardından tekrardan eski eşi Aniston ile görüştüğü iddia edilse de hiç doğrulanmamıştı.
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brad pitt Angelina Jolie doğum günü

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