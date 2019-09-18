Brad Pitt: Hayatım çok sıkıcı

angelina Jolie ile ayrılığı sürecinde zor günler geçiren Brad Pitt'in şu sıralar sinemada yıldızı parlamaya devam ediyor.

Son olarak Bir Zamanlar Hollywood’da ve Ad Astra filmlerinde rol alan Pitt GQ dergisine konuk oldu. Bir Zamanlar Hollywood’da filminin ardından Ad Astra bu hafta vizyona girecek olan 55 yaşındaki oyuncu GQ dergisine röportaj veren ünlü yıldız hayatının sıkıcılığından dert yanıyor.

Pitt, "Hep ilginç hayatlar yaşayan rolleri tercih ediyorum. Çünkü benim hayatım tam tersiydi" dedi.

2020 Oscar’ı için aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılan Pitt, son olarak kendisi için yürütülen Oscar kampanyalarından uzak duracağını açıklamasıyla da gündeme gelmişti.