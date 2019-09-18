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Brad Pitt: Hayatım çok sıkıcı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 18.09.2019 11:02 | Son Güncelleme

Bir Zamanlar Hollywood’da ve Ad Astra filmleriyle gündemde olan Brad Pitt GQ dergisi için kamera karşısına geçti. Pitt verdiği röportajda, "Hep ilginç hayatlar yaşayan rolleri tercih ediyorum. Çünkü benim hayatım tam tersiydi" dedi.

angelina Jolie ile ayrılığı sürecinde zor günler geçiren Brad Pitt'in şu sıralar sinemada yıldızı parlamaya devam ediyor.

Son olarak Bir Zamanlar Hollywood’da ve Ad Astra filmlerinde rol alan Pitt GQ dergisine konuk oldu. Bir Zamanlar Hollywood’da filminin ardından Ad Astra bu hafta vizyona girecek olan 55 yaşındaki oyuncu GQ dergisine röportaj veren ünlü yıldız hayatının sıkıcılığından dert yanıyor.

Pitt, "Hep ilginç hayatlar yaşayan rolleri tercih ediyorum. Çünkü benim hayatım tam tersiydi" dedi.

2020 Oscar’ı için aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılan Pitt, son olarak kendisi için yürütülen Oscar kampanyalarından uzak duracağını açıklamasıyla da gündeme gelmişti.

Brad Pitt'ten olay olan pozlar

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