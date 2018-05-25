Brad Pitt tacizciyi dövmüş!

Hollywood’u sarsan skandalın odağındaki isim Harvey Weinstein hakkında 80 kadını 'taciz ve tecavüz' suçlamasıyla Londra, New York ve Los Angeles’ta soruşturmalar açılmıştı. Ünlü yapımcıyla ilgili federal soruşturma da başlatıldı.

Henüz 22 yaşındayken Weinstein’ın kendisini elle taciz ettiğini, odasına çağırıp masaj yapmasını istediğini kaydeden Oscar ödüllü Gwyneth Paltrow’dan (45) yeni bir itiraf geldi. Habertürk'ün haberine göre;

"DUVARA YAPIŞTIRDI"

Paltrow, o dönemlerde oyuncu Brad Pitt’le birlikte olduklarını belirterek, yaşananları şöyle anlattı:

“Brad, Weinstein’in tacizini duyunca deliye döndü. Bir Broadway şovunu izlemeye gittiğimizde Weinstein’le karşılaştık. Brad, onu duvara sertçe yapıştırıp ‘Eğer onu bir kez daha rahatsız edersen, seni öldürürüm’ dedi.”

