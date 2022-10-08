Brad Pitt'ten Angelina Jolie'nin şiddet iddialarına yanıt!

Oscarlı oyuncu Brad Pitt (58), eski eşi Angelina Jolie'nin (47) hakkındaki şiddet suçlamalarına tepki gösterdi.

Jolie'ye ve çocuklarına şiddet uygulamakla suçlanan Pitt'in avukatı, "Yapmadığı hiçbir şeyi üstlenmeyecek. Sürekli kişiliğine yönelik bir saldırı altında. Her zaman yaptığı gibi yanıtını mahkeme huzurunda verecek" diye konuştu.

Pitt'in yakınları ise Jolie'yi 'karalama kampanyası' yürütmekle suçluyor.



Öte yandan yıldız oyuncu Pitt ile model Emily Ratajkowski'nin yeni birlikteliğe yelken açtıkları iddia edilmişti.

