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Brad Pitt'ten Angelina Jolie'nin şiddet iddialarına yanıt!

08.10.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Angelina Jolie'nin çocuklara ve kendisine şiddet uygulamakla suçladığı Brad Pitt'in yakınları Jolie'yi 'karalama kampanyası' yürütmekle suçluyor.

Brad Pitt'ten Angelina Jolie'nin şiddet iddialarına yanıt!

Oscarlı oyuncu Brad Pitt (58), eski eşi Angelina Jolie'nin (47) hakkındaki şiddet suçlamalarına tepki gösterdi.

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Jolie'ye ve çocuklarına şiddet uygulamakla suçlanan Pitt'in avukatı, "Yapmadığı hiçbir şeyi üstlenmeyecek. Sürekli kişiliğine yönelik bir saldırı altında. Her zaman yaptığı gibi yanıtını mahkeme huzurunda verecek" diye konuştu.

Pitt'in yakınları ise Jolie'yi 'karalama kampanyası' yürütmekle suçluyor.
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Öte yandan yıldız oyuncu Pitt ile model Emily Ratajkowski'nin yeni birlikteliğe yelken açtıkları iddia edilmişti.

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