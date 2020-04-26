Brad Pitt Trump’la böyle dalga geçti

ABD’de uzun zamandır devam eden ve ünlülerin de katıldığı komedi programı Saturday Night Live, ünlü yıldız Brad Pitt'i ağırladı.

Pitt, Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci’yi canlandırarak, ABD Başkanı Donald Trump’un bugüne kadar corona virüsle ile ilgili yaptığı açıklamalarla dalga geçti. Pitt programda “Virüsle ilgili birçok yanlış bilgi ortalıkta dolanıyor ve bu akşam sizlere Başkan’ın virüsle ilgili ne demek istediğini açıklamaya çalışacağım” dedi.

Başkan Trump’ın koronavirüs aşısının bulunmasıyla ilgili “Göreceli olarak yakında” sözünü yorumlayan Brad Pitt, “İlginç bir ifade, dünyanın bütün geçmişi de göreceli bir süre, o zaman tabi ki aşı da hızlı bir biçimde bulunacak” ifadelerini kullandı.

Başkan Trump’un koronavirüsle ilgili “Bir gün içinde mucizevi şekilde kaybolacak” sözlerine ise Brad Pitt “Mucizeler harikadır ama yine de mucizeler plan A olmamalıdır” sözlerini dile getirdi.

Başkan Trump’ın “Testler çok güzel” sözüne ise Pitt, “Güzeldir tabi eğer güzellik anlayışınız bir çubuğun beyninize sokulması ise” ifadelerini kullandı.