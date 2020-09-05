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Bradley Cooper: Annem virüs kaparsa her şey biter

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 13:56 | Son Güncelleme

Yıldız oyuncu Bradley Cooper, corona virüs ve onun neden olduğu Covid 19 salgınının kendi hayatını da etkilediğini söyledi. Cooper, 80 yaşındaki annesinin çeşitli hastalıkları olduğunu ifade ederek, "Annem virüs kaparsa her şey biter" dedi.

Bradley Cooper: Annem virüs kaparsa her şey biter

Bradley Cooper, Interview Dergisi'ne verdiği röportajda salgın sırasında nasıl yaşadıklarını anlattı.

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Cooper, en büyük korkusunun, 80 yaşındaki annesinin virüs kapması olduğunu ifade etti. Cooper, annesi Gloria Campano ve Irina Shayk ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Lea ile birlikte çok sıkı bir karantina uyguladıklarını söyledi.

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Annesinin kolostomi torbasıyla yaşadığını söyleyen Cooper, annesinin sağlığı için eve kimseyi almadığını söyledi. Cooper, "O corona virüs'e yakalanırsa her şey biter. Kızım, annem ve iki köpeğimle birlikteyiz. Evden ayrılmadık" dedi.

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