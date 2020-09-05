Bradley Cooper: Annem virüs kaparsa her şey biter

Bradley Cooper, Interview Dergisi'ne verdiği röportajda salgın sırasında nasıl yaşadıklarını anlattı.

Cooper, en büyük korkusunun, 80 yaşındaki annesinin virüs kapması olduğunu ifade etti. Cooper, annesi Gloria Campano ve Irina Shayk ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Lea ile birlikte çok sıkı bir karantina uyguladıklarını söyledi.



Annesinin kolostomi torbasıyla yaşadığını söyleyen Cooper, annesinin sağlığı için eve kimseyi almadığını söyledi. Cooper, "O corona virüs'e yakalanırsa her şey biter. Kızım, annem ve iki köpeğimle birlikteyiz. Evden ayrılmadık" dedi.



