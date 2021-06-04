Bradley Cooper'dan Irina Shayk'a hayran bakışlar

Bradley Cooper'ın, New York'ta gerçekleşen son buluşmalarında eski aşkı Irina Shayk'a hayran bakışları paparazzilerin dikkatinden kaçmadı.

Ayrılık sonrası Cooper'ın adı kimseyle anılmadı.

Son dönemde Kardashian'la boşanma aşamasında olan rapçi Kanye West ile flört ettiği iddia edilen Shayk ise en son milyarder Vito Schnabel (34) ile birlikteydi.

Geçtiğimiz yıl Bradley Cooper ile 4 yıllık ilişkisini sonlandıran ünlü model Irina Shayk, ayrılıkla ilgili konuşmuşu.

Shayk, "Bence iyi ilişkilerde, kişi kendisinin en iyisini de en kötüsünü de ortaya koyuyor. Bu insan olmanın doğasında var. İki muhteşem insanın çok güzel bir ilişkisi olmayabilir. Sanırım biz bunu birbirimizde deneyimleyecek kadar şanslıydık” demişti.

Ünlü model, açıklamasında bekar anne olma konusunda da dengeyi bulmanın zor olduğunu söyledi.