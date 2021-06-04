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Bradley Cooper'dan Irina Shayk'a hayran bakışlar

04.06.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü Rus model Irina Shayk (35) ile ABD'li oyuncu Bradley Cooper (46), ayrılsa da kızları Lea (4) için sık sık bir araya geliyor.

Bradley Cooper'ın, New York'ta gerçekleşen son buluşmalarında eski aşkı Irina Shayk'a hayran bakışları paparazzilerin dikkatinden kaçmadı.

Ayrılık sonrası Cooper'ın adı kimseyle anılmadı.
Son dönemde Kardashian'la boşanma aşamasında olan rapçi Kanye West ile flört ettiği iddia edilen Shayk ise en son milyarder Vito Schnabel (34) ile birlikteydi.
Geçtiğimiz yıl Bradley Cooper ile 4 yıllık ilişkisini sonlandıran ünlü model Irina Shayk, ayrılıkla ilgili konuşmuşu.
Shayk, "Bence iyi ilişkilerde, kişi kendisinin en iyisini de en kötüsünü de ortaya koyuyor. Bu insan olmanın doğasında var. İki muhteşem insanın çok güzel bir ilişkisi olmayabilir. Sanırım biz bunu birbirimizde deneyimleyecek kadar şanslıydık” demişti.
Ünlü model, açıklamasında bekar anne olma konusunda da dengeyi bulmanın zor olduğunu söyledi.
Shayk, “Bir yandan bekar bir anne olup, diğer yandan çalışan bir kadın olmak çok zor. İnanın bana, bazı sabahlar uyandığımda, ‘Tanrım ne yapacağımı bilmiyorum, paramparça oluyorum’ dediğim günler de oluyor” ifadelerini kullanmıştı.
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Bradley Cooper
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