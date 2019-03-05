Bradley Cooper ile anılan Lady Gaga Oscar sonrası sessizliğini bozdu

Bradley Cooper ile birlikte imza attığı Shallow performansıyla; Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen 91. Oscar Ödül Töreni'nin en çok konuşulan ve hakkında tweet atılan ismi olan Lady Gaga, yılın gecesi sonrası ilk röportajını verdi.

Sahnede şarkı söylerken, Bradley Cooper ile aralarındaki kimya hakkında söylentiler çıkan Lady Gaga, ilk defa yakınlaşma dedikodularına cevap verdi.

Jimmy Kimmel Live şovuna katılan 32. yaşındaki şarkıcı “Aşk şarkıları söylediğiniz zaman, insanların hissetmesini istediğiniz de bu. Ben bir sanatçıyım. Görünen o ki iyi bir iş çıkarmışız. Sizi inandırmışız” diyerek söylentileri yalanladı.

SOSYAL MEDYA İNTERNETİN TUVALETİ

Lady Gaga sözlerine şöyle devam etti "Sosyal medya, internetin tuvaleti. Ve pop kültürü için yaptıkları berbat. Evet, insanlar aşk gördü ve ne biliyor musunuz? Görmenizi istediğimiz şey de buydu. Yani Shallow bir aşk şarkısı" dedi.

A Star Is Born filminin bir aşk hikayesi olduğunu hatırlatan Lady Gaga "Bunun için çok çalıştık. Tüm hafta Oscar performansı için çalıştık" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: