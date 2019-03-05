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Bradley Cooper ile anılan Lady Gaga Oscar sonrası sessizliğini bozdu

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.03.2019 09:35 | Son Güncelleme

Lady Gaga A Star Is Born (Bir Yıldız Doğuyor) filminde başrolü paylaştığı Bradley Cooper ile aşk yaşadığı iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu. Gaga'nın yakışıklı oyuncuya aşık olduğu iddia ediliyordu.

Bradley Cooper ile anılan Lady Gaga Oscar sonrası sessizliğini bozdu

Bradley Cooper ile birlikte imza attığı Shallow performansıyla; Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen 91. Oscar Ödül Töreni'nin en çok konuşulan ve hakkında tweet atılan ismi olan Lady Gaga, yılın gecesi sonrası ilk röportajını verdi.

Sahnede şarkı söylerken, Bradley Cooper ile aralarındaki kimya hakkında söylentiler çıkan Lady Gaga, ilk defa yakınlaşma dedikodularına cevap verdi.

Jimmy Kimmel Live şovuna katılan 32. yaşındaki şarkıcı “Aşk şarkıları söylediğiniz zaman, insanların hissetmesini istediğiniz de bu. Ben bir sanatçıyım. Görünen o ki iyi bir iş çıkarmışız. Sizi inandırmışız” diyerek söylentileri yalanladı.

SOSYAL MEDYA İNTERNETİN TUVALETİ

Lady Gaga sözlerine şöyle devam etti "Sosyal medya, internetin tuvaleti. Ve pop kültürü için yaptıkları berbat. Evet, insanlar aşk gördü ve ne biliyor musunuz? Görmenizi istediğimiz şey de buydu. Yani Shallow bir aşk şarkısı" dedi.

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A Star Is Born filminin bir aşk hikayesi olduğunu hatırlatan Lady Gaga "Bunun için çok çalıştık. Tüm hafta Oscar performansı için çalıştık" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bildiğiniz gibi Bradley sahnede hiç kontrolü bırakmıyor. Ben bunu milyonlarca kez yaptım o ise filmi yönetti. Filmin müzikal sahnelerini yönetti, filmin Shallow şarkı bölümünü yönetti. Bu nedenle nasıl olacağı konusunda bir vizyonunun olduğunu biliyordum. Sonra, ‘Ne düşünüyorsun Bradley?’ diye sordum. O da her şeyi bana açıkladı.

Hem bizim hem de seyircilerin üzerinde ışık olacağını duyduğumda Roy Bennett’i aradım ve 'Tüm mekanı kehribar ile ışıklandırmamız lazım. Çünkü Bradley petek istiyor ve ona istediğini vermemiz gerekiyor' dedim. Ve biliyor musunuz gerçekten de çok güzel oldu” dedi.

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Bradley Cooper Irina Shayk-Bradley Cooper lady gaga

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