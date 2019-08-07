Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim öğrenenlere sertifika

Malatya İl Müftülüğü ve Battalgazi İlçe Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen kursta Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim öğrenen 16 din görevlisi düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Malatya Müftüsü Veysel Işıldar, İstasyon Gençlik Merkezi Engelliler Kur'an kursunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, görme engellilere 16 din görevlisine Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim eğitimi verdiklerini belirtti.

Sertifika verilen görevlilerin kurslarda kabartma harflerle Kur'an öğretmeye başlayacağını anlatan Işıldar, şöyle devam etti:

"Personelimiz şu an Kur'an öğrenmek isteyen görme engellilere eğitim verecek seviyede. Bu gönül işi, hocalarımız engel tanımadı. Vatandaşlarımızın müracaatını bekliyoruz. Görme engelli vatandaşlarımızın 'Kur'an öğrenmek istiyorum' diyerek herhangi bir camiye başvurması veya müftülüğü telefonla araması yeterli. Biz görme engelli vatandaşları eğitim için uygun bir yere davet edeceğiz veya gelemeyecek durumda olanların uygun gördüğü yerde eğitim vermeyi planlıyoruz. Önemli olan gönül engelinin olmaması."